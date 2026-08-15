Burgos-Córdoba CF: horario y dónde ver por televisión la primera jornada de LaLiga Hypermotion

El Córdoba CF da este domingo el primer paso de su nuevo camino por LaLiga Hypermotion. Comienza la temporada 2026-2027 para los de Iván Ania, que se preparan para dar el pistoletazo de salida a su tercera participación consecutiva en la categoría de plata. En esta ocasión, el rival del debut será el rocoso Burgos, con el duelo programado a partir de las 19.00 horas en El Plantío.

El encuentro podrá verse en directo a través de los canales habituales con derechos sobre LaLiga Hypermotion. Tanto Movistar Plus+ como DAZN ofrecerán la retransmisión del choque, disponible igualmente mediante distintos operadores y plataformas asociadas, entre ellos Orange, Vodafone, Finetwork, Telecable y Amazon Prime Video.

Del mismo modo, el grupo MásMóvil incluirá la señal en servicios como Yoigo, Euskaltel, R, y Virgin Telco, mientras que, en el ámbito local, PTV Telecom mantendrá su emisión mediante Zapi, su plataforma de suscripción.

Dos plantillas muy remodeladas

En liza comparecerán dos de los planteles más reformados del verano en la división. Por su parte, el conjunto blanquiverde presente más de una docena de cambios, tras las llegadas de refuerzos en todas las líneas: Guilherme Fernandes en portería; Juan Gutiérrez, Egoitz Muñoz, Dani Tasende y Jacobo Martí -lesionado- en defensa; Diarra, Damián Cáceres, Eder García y Adnane Ghailan en mediocampo; más El Jebari, Ibai Sanz, Enol Rodríguez y la incorporación en propiedad de Bri en ataque. También se une a esa lista Unai Sabroso, ya cedido en la Ponferradina, así como la vuelta tras cesión de Víctor Sánchez.

En clave contraria, también han salido piezas importantes del plantel, como Adrián Fuentes, Dani Requena, Jacobo, Carlos Marín o Ignasi Vilarrasa.

Por su parte, los de Sergio Francisco, que debuta en el banquillo de El Plantío tras coger el estigo de Luis Miguel Ramis, presenta a su vez una plantilla altamente remozada. Se marcharon pilares como Fer Niño, Morante, Atienza, Florian Miguel o Iñigo Córdoba, pero hasta la fecha han llegado otros tantos refuerzos de calado como Bruno Iribarne, Javi Llabrés, Dadie, Oier Luengo, José Gragera, Ignasi Vilarrasa, Lencina y Álex Forés.