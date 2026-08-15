50 años de la primera triple expulsión sufrida por el Córdoba CF y del gol de Quini en El Arcángel

Como entonces no había redes sociales ni internet, el 30 de noviembre de 1976, el Córdoba CF publicaba una nota escrita, que repartió entre los periodistas de la ciudad y colocó en el tablón de anuncios de la sede oficial del club en la que se exponía que «en la reunión extraordinaria celebrada por la Junta Directiva, en el día de hoy se han tomado, entre otros, los siguientes acuerdos: 1º. Sancionar a los jugadores que, por su actitud, han perjudicado al club con sus expulsiones en el partido jugado el pasado domingo contra el CF Terrasa -sic-. 2º. Considerando que algunas de las actuaciones arbitrales han dañado al Club últimamente, de forma ostensible, han sido comisionados el vicepresidente Guillermo Vizcaíno y el directivo Juan López Cordón para que se desplacen a Madrid al objeto de mostrar nuestra disconformidad por estas irregularidades. 3º. Solicitar de la RFEF la asistencia de delegado federativo para los encuentros que ha disputar el Córdoba CF tanto fuera como dentro de casa, aún teniendo que hacer frente a los gastos que esto supone. 4º. Que muy a pesar suyo, esta Junta Directiva se ve en la necesidad de declarar «media jornada económica» el partido contra el Sporting de Gijón, a celebrar el próximo domingo, esperando de sus socios, abonados y afición en general, presten su colaboración económica y moral, dando una prueba más de cordobesismo en estos momentos que el Club necesita».

Unos días antes, en el Campo Municipal de Deportes, se produjo lo que el corresponsal de CÓRDOBA tituló «desastre arbitral en Tarrasa». Varo, Urbano y Onega terminaron expulsados y fue la primera ocasión en la historia en la que el conjunto blanquiverde sufría tres expulsiones en un mismo encuentro. Llevaban las cartulinas rojas instauradas en el fútbol español un lustro y, para hacerse una idea de ese «desastre», cabe reseñar que hubo que esperar casi 40 años para que la historia, en blanco y verde, se repitiera, aunque en esa oportunidad fuera en Primera División: el 22 de marzo del 2015 fueron expulsados en Anoeta Dani Pinillos, Íñigo López y Pantic.

En aquella tarde en Tarrasa hubo un detonante en algunas de las expulsiones, como la de Varo, que se produjo por una provocación de Cruz Carrascosa, entonces ariete del Tarrasa y que el propio cordobés reconoció en Radio Popular. La de Urbano fue por un insulto que profirió y que no escuchó Barbosa Álvarez, colegiado gallego del encuentro, pero sí su linier, que informó a su «jefe» y mandó al cordobesista a la ducha antes de tiempo. Finalmente, Onega fue expulsado por protestar una de las múltiples faltas con las que el gallego castigó al Córdoba CF, además de un penalti, que fallaron los locales, en el primer tiempo. Luego hubo otro, que supuso el tanto del triunfo catalán. «Creo que incluso el árbitro llegó a sacar otra tarjeta roja, aunque no decretó expulsión», escribía el corresponsal, que continuaba admitiendo que «ocurrieron cosas bochornosas y creemos que el árbitro, el gallego Barbosa, perdió los papeles. Si lo que le ocurrió al Córdoba CF le ocurre al equipo local, no sabemos qué hubiera sucedido».

Crónica del Diario CÓRDOBA del partido ante el Tarrasa. / CÓRDOBA

Los goles de Quini en El Arcángel

Mientras el Córdoba CF intentaba minimizar los daños de aquel encuentro en la sede de la RFEF, preparaba el encuentro de la siguiente jornada, en la que el conjunto de Ignacio Eizaguirre recibía en El Arcángel a todo un Sporting de Gijón, líder de la categoría y con el equipo base que apenas dos años y pico después se situaría como subcampeón de Liga, con una alineación que los más veteranos aún recuerdan, con los hermanos Castro, Joaquín, Redondo, Mesa o un jovencísimo Maceda, entrenados por el recientemente fallecido Vicente Miera. El Sporting de Gijón pasó por el viejo El Arcángel como un ciclón y en la primera parte arrasó por juego al conjunto blanquiverde. Aquel primer acto se convirtió en «45 minutos de angustia», según reconoció Leafar en su crónica. El Sporting de Gijón fue muy superior al Córdoba CF hasta el descanso. Pero en el segundo acto, el Córdoba CF «se comió» al Sporting. Primero, se topó con la madera. Luego, el propio Quini erró un contragolpe rojiblanco en el que no puso mucha fe «pues pensaba que estaba en offside», relata la crónica. En el minuto 75, Calero redujo distancias en el marcador (1-2) y en la recta final del encuentro, otro Castro, Jesús, se convirtió en héroe sportinguista al lucirse en al menos dos intervenciones que llevaban destino de gol.

Apenas dos años después, aquel Sporting estaba jugando la Copa de la Uefa con un equipo cuya base pasó por El Arcángel, estadio en el que El Brujo, Enrique Castro Quini, también dejó su impronta goleadora. Fue un 5 de diciembre de 1976 y en pocos meses se cumplirán los 50 años de aquel gol, al igual que también se cumple el medio siglo de la primera ocasión en la que el Córdoba CF finalizó con ocho jugadores sobre un terreno de juego tras ver expulsados a tres de sus futbolistas por primera vez. Hasta sanciones impuso el Córdoba a sus jugadores. Eran otros tiempos.