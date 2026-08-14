Sergio Francisco, entrenador del Burgos, avisa al Córdoba CF: "Sabemos el plan del rival, lo que nos vamos a encontrar"

Como un equipo «atrevido», con las ideas «claras» y que, llueve o truene, difícilmente hará por cambiar su «plan». Así ven al Córdoba CF desde latitudes norteñas, concretamente desde Burgos, donde Sergio Francisco, entrenador del cuadro albinegro y primera piedra en el camino del renovado bloque blanquiverde de cara a este curso 2026-2027 en LaLiga Hypermotion, ya avanza que el duelo de este domingo en El Plantío será un auténtico choque de trenes, y a casi todos los efectos: «Es un equipo atrevido, tiene mucho ritmo, aprieta muy agresivo. Vamos a tener que estar muy atentos a jugar rápido, a pocos contactos. Sabemos el plan del rival, creo que no lo va a cambiar. Debemos adaptarnos a él y también ser nosotros mismos. A nivel de juego, también tenemos que empezar a mostrarnos», indicó.

«Conozco a Iván (Ania), jugó conmigo en Tarragona. Sé que no va a cambiar la propuesta, cree mucho en ese fútbol ofensivo y agresivo. Ha tenido cambios, hay jugadores importantes que no están de la temporada pasada. También ha habido fichajes que le van a aportar, pero en cuanto a idea de juego, sabemos lo que nos vamos a encontrar», añadió.

Pretemporada y ausencias

En clave interna, el preparador irundarra, relevo de Luis Miguel Ramis en el banquillo burgalés de cara a este curso, también avanzó que los suyos han hecho méritos para contrarrestar ese planteamiento tan marcado de los blanquiverdes... «Considero que la pretemporada ha sido muy positiva. No sé si nos ha dado tiempo a hacer todo lo que queremos, pero sí hemos aprovechando muy bien las semanas, cada partido, para ir añadiendo cosas. Estoy satisfecho con cómo se ha dado, creo que llegamos preparados a ese inicio de Liga. Vamos a ver si es así», manifestó.

«Estoy muy contento con los jugadores y con el grupo. Esta semana no ha sido diferente en cuanto a actitud, ganas y energía. Pero es diferente, todo el mundo ha subido un punto de agresividad, todo el mundo se quiere mostrar, todo el mundo quiere estar en ese once titular», señaló.

Eso sí, el duelo se abordará con bajas desde ambos bandos. Por parte local, los ausentes serán Álex Lizancos y Oier Luengo, más la incógnita del meta Bruno Iribarne. «Lizancos y Oier Luengo son los únicos lesionados, los que no están entrenando con el grupo. Todos los demás, hasta el entrenamiento de hoy, están perfectos para la convocatoria. Sobre Bruno Iribarne, estamos esperando a que cierre la documentación para incorporarle a la dinámica de entrenamientos», explicó.

La fortaleza de El Plantío

También pretende apoyarse Sergio Francisco en la clásica dureza del feudo albinegro, donde los cordobeses no conocen la victoria desde hace casi dos décadas y media. «Tenemos mucha ilusión de vivir ese primer partido en El Plantío. Para los que somos nuevos, de vivirlo por primera vez, y para los que siguen, porque nos dicen que en casa todo el mundo nos va a estar apoyando. Empezar con una victoria nos daría un poco de tranquilidad, confianza y aportaría al grupo. Si no es así, iríamos a por la siguiente semana», apostilló.