Iván Ania, pura ambición de cara al debut en Burgos: "Estoy ilusionado con este proyecto y esta temporada"

Se acabaron los ensayos, empieza lo bueno. El Córdoba CF hace fechas que entró en el modo competición, pero ya ha ingresado también en las vísperas de su primera gran cita de la temporada. La del debut, la del estreno y la que abrirá una nueva era tanto para la entidad blanquiverde como para Iván Ania. Así lo desliza el preparador cordobesista, que desde este viernes ya ha redoblado esfuerzos -aún más si cabe- a la hora de poner la vista en un punto concreto: superar al Burgos en El Plantío, este domingo (19.00 horas).

«En los primeros partidos de Liga, hay que ser competitivo durante los 90 minutos. Todo lo que hemos hecho hasta ahora fue para llegar preparados. Como entrenador, estoy ilusionado con este proyecto, esta temporada, intentando sacar el mayor rendimiento posible de las armas que tenemos», manifestó el técnico tras la sesión de trabajo del equipo de este viernes.

Todos preparados para el reto

Porque arranca un nuevo campeonato. Borrón y cuenta nueva proponen desde El Arcángel tras cerrar la pasada campaña con cierto regusto agridulce, a caballo entre la incredulidad por aquella manida «mala racha» que dio al traste con cualquier aspiración mayor, pero también sabiendo que hubo espacio para reaccionar y casi encauzar el rumbo. «Ojalá que podamos ganar en Burgos. Sería muy importante esa victoria, también por esa primera impresión que podamos dar a los rivales», indicó.

Aprendizajes varios, a fin de cuentas, que tanto el asturiano, como su cuerpo técnico, como el remanente del plantel que continúa tras un verano de intensos movimientos, buscarán plasmar en esta etapa. Aunque el objetivo sigue siendo la cautela… «Vamos con la intención de ganar el partido. Es cierto que en las tres temporadas anteriores, nunca fuimos capaces. Desde 1969, el Córdoba CF no gana en la primera jornada de Liga como visitante... Las estadísticas están para romperlas. Sería muy importante conseguir la victoria por esa primera sensación. Somos un equipo nuevo, todo lo que sea ganar, hace que la idea se refuerce», insistió.

Eso sí, también avisa Ania de que la adaptación no está completa. Un total de 14 refuerzos, de distinto calado y naturaleza, se han añadido a su plantilla a lo largo del mercado de fichajes. «Habrá gente que es debutante en la categoría, eso siempre es ilusionante. Ya es, de por sí, ilusionante el empezar una nueva temporada. Para los que van a debutar, imagínate», admitió.

«Siempre lo digo, somos un equipo que llegamos muchísimo, pero ahí es donde necesitamos subir nuestro porcentaje de eficacia. Llegamos mucho y muchas veces esas situaciones no resultan definitivas. Si somos capaces de mejorar en ese aspecto, creo que nuestro valor y nivel como equipo, va a crecer», añadió seguidamente.

Iván Ania, durante la sesión de trabajo a puertas abiertas del pasado martes en El Arcángel. / A.J. González

El Burgos, un rival portentoso

El guion también hace tiempo que definió la primera piedra del camino: un Burgos igualmente renovado -y mucho- a lo largo del período estival. Otra buena andanada de incorporaciones ha acometido el bloque ahora dirigido por Sergio Francisco, que tras hacer historia en la 2025-2026, siendo el primer equipo bajo el actual formato de playoff que se quedaba sin competir por subir a Primera con 72 puntos, buscará en esta nueva temporada dar ese pequeño paso extra para engancharse a la élite.

«Es un equipo que el año pasado lo hizo muy bien, pero hay cambio de entrenador y jugadores. Han vendido jugadores importantes pero se han reforzado bien, con Álex Forés, Llabrés... Mantienen una base, pero es una propuesta totalmente distinta, más combinativa, menos juego directo. Este año, creo que va a ser más protagonista. Ante todo eso tenemos que estar preparados para intentar someterles, generarles ocasiones y tener un volumen de llegadas como el habitual, pero ser un poco más eficaces en esa zona de finalización», demandó.

En cuanto a juego, la precampaña ha mostrado una versión similar, aunque no calcada, a la del cuadro burgalés de hace tan solo unos meses, entonces con Luis Miguel Ramis -ahora en el Osasuna- al mando. Ligeramente menos sólidos, aunque más volcados arriba, los albinegros cerraron una puesta a punto equiparable a la del club cordobesista, con dos victorias, dos empates y una derrota. «Nos parecemos más este año que el anterior, seguro. Jugamos sistema parecido, propuesta parecida. El año pasado era muy difícil generarles, aunque les dominases. Este año, no es un equipo que esté tan junto. Puede que sean más vulnerables en lo defensivo, pero dependerá de nosotros», manifestó.

Todo, con un matiz añadido: el factor Ignasi Vilarrasa, ya exblanquiverde… «Tienen la incorporación de Vilarrasa, que acaba de llegar, pero seguramente les haya dado referencias nuestras muy claras, porque ha estado aquí hasta hace nada. Nos va a costar sorprender por eso, pero tenemos que trabajarlo», reconoció.

«Ajenos» al mercado

Continuó repasando la actualidad del mercado, una ventaja de fichajes que hasta el último segundo del próximo 1 de septiembre, todavía ofrece margen para movimientos -en los dos sentidos, tanto llegadas como salidas- en clave blanquiverde. Y Ania tiene claro que la plantilla no está, ni por asomo, aún cerrada. «Nosotros estamos ajenos a esas situaciones, desde el lunes, centrados en Burgos. Pensando en prepararlo bien, que no quede nada en el aire. Que estemos todos prestos y dispuestos para competir, para hacer un muy buen partido e intentar ganarlo. Es nuestra idea, la que tenemos en la cabeza, no estamos pensando si se va a ir alguien o va a llegar algún fichaje. Pensamos en el partido», expresó.