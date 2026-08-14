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El Córdoba CF buscará en Burgos una victoria que se le resiste desde hace 24 años

El conjunto blanquiverde visitará este domingo El Plantío, donde solo ha ganado dos veces en doce precedentes y donde cayó en sus dos últimas visitas

Adri Fuentes, en la visita del Córdoba CF a Burgos de la pasada temporada.

Adri Fuentes, en la visita del Córdoba CF a Burgos de la pasada temporada. / LOF

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Antonio Raya

Antonio Raya

Córdoba

El Córdoba CF ultima la preparación del encuentro con el que abrirá la temporada. El conjunto dirigido por Iván Ania visitará este domingo al Burgos CF en El Plantío con un reto añadido: romper una racha de 24 años sin ganar en la capital burgalesa. La entidad cordobesista afrontará su decimotercera visita a la ciudad para medirse a los distintos clubes que han representado históricamente al fútbol burgalés. El balance hasta ahora es claramente desfavorable para los blanquiverdes: dos victorias, dos empates y ocho derrotas.

El primer precedente, en la Copa

La primera visita del Córdoba CF a Burgos se produjo en la temporada 1964-65, dentro de la Copa del Rey. El conjunto cordobesista perdió por 1-0 en el partido de ida, aunque consiguió darle la vuelta a la eliminatoria en El Arcángel con un triunfo por 3-1 gracias a un ‘hat trick’ de Cabrera. Aquella campaña quedó para la historia del club por el quinto puesto conseguido en Primera División, una clasificación que en el contexto actual habría permitido disputar competición europea.

La primera victoria llegó en 1969

El primer triunfo cordobesista en Burgos se produjo en la temporada 1969-70. El Córdoba CF se impuso por 1-2 con goles de Diego y Jara en un equipo en el que también figuraban nombres como Verdugo, Manolín Cuesta, Cruz Carrascosa o Juanín. Ese resultado continúa siendo uno de los pocos precedentes positivos de los blanquiverdes en territorio burgalés.

Jacobo persigue el balón en el Burgos-Oviedo del pasado mes de marzo.

Jacobo persigue el balón en el Burgos-Oviedo del pasado mes de marzo. / LOF

Un único duelo en Primera

Córdoba y Burgos también se enfrentaron una vez en la máxima categoría. Fue en la temporada 1971-72, cuando el conjunto cordobesista perdió por 1-0. Benegas marcó en el minuto 65 el único tanto del partido. En aquel equipo estaban jugadores como Manolo Sanchís padre, Manolín Cuesta, Ramón Tejada, Cruz Carrascosa y Fermín.

La última victoria, en 2002

La segunda y hasta ahora última victoria del Córdoba CF en Burgos llegó en la temporada 2001-02. El 5 de mayo de 2002, los blanquiverdes se impusieron por 0-1 gracias a un gol de Ramón en el minuto 45. En aquella plantilla dirigida por García Remón estaban, entre otros, Juanito, Jáuregui, López Ramos y Marcos Márquez. Desde entonces, el Córdoba no ha vuelto a ganar en la capital castellana.

Veintidós años sin enfrentamientos

Tras aquel duelo, ambos clubes estuvieron 22 años sin coincidir en competición oficial, desde la temporada 2002-03 hasta la 2023-24. El regreso del Córdoba CF al fútbol profesional permitió recuperar también los enfrentamientos en El Plantío. La visita del curso 2024-25 terminó con una derrota por 3-2. Los de Iván Ania se adelantaron dos veces en el marcador con goles de Pedro Ortiz y Theo Zidane, pero el Burgos terminó remontando.

El 4-0 de la pasada temporada

Más dolorosa fue la visita correspondiente a la campaña 2025-26. El Córdoba CF cayó por 4-0 en un partido que llegó en plena racha negativa y que terminó de complicar sus opciones de mantenerse en la pelea por el ascenso. Ahora, el equipo blanquiverde regresa a El Plantío con el objetivo de cambiar la tendencia.

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Será la decimotercera visita del Córdoba a Burgos y una nueva oportunidad para conseguir su tercera victoria en la ciudad y la primera desde 2002.

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