De Oviedo a Croacia: los destinos de los 17 jugadores que han dejado el Córdoba CF este verano

El Córdoba CF ha vivido durante el verano de 2026 una profunda transformación de su plantilla. La llegada de 14 fichajes para el nuevo proyecto de Iván Ania ha ido acompañada de 17 salidas, entre finales de contrato, cesiones que llegaron a su término, traspasos y jugadores que todavía buscan un nuevo destino.

La mayoría ya tiene resuelto su futuro. Algunos continuarán en la Liga Hypermotion, otros han dado el salto a Primera División y tres han optado por continuar sus carreras fuera de España. Incluso hay un caso, el de Sergi Guardiola, que ha decidido poner punto final a su trayectoria profesional.

Jacobo golpea el balón en un partido con el Real Oviedo. / Real Oviedo

Jacobo, Obolskii, Marín, Fuentes y Vilarrasa siguen en Segunda

Uno de los primeros en resolver su futuro fue Jacobo González. Tras finalizar contrato con el Córdoba, el atacante madrileño firmó con el Real Oviedo hasta junio de 2028, manteniéndose de esta forma en la Liga Hypermotion.

También seguirá en Segunda Nikolai Obolskii. El delantero ruso ha firmado por el Sabadell hasta 2028, donde buscará recuperar el protagonismo que perdió durante su última campaña en El Arcángel.

A ellos se suma Carlos Marín, uno de los futbolistas con mayor trayectoria reciente como blanquiverde. El guardameta puso fin a cinco temporadas en Córdoba para marcharse traspasado al Albacete, con el que se ha comprometido hasta 2028.

El último en cambiar de equipo ha sido Ignasi Vilarrasa. El lateral izquierdo, que llegó al Córdoba en 2025 tras su etapa en el Huesca, ha sido traspasado al Burgos CF. El destino ha querido que su estreno liguero pueda producirse precisamente ante su antiguo equipo.

Adri Fuentes abandonó el Córdoba CF el pasado 30 de junio después de que el Mallorca ejecutara su cláusula de rescisión de tres millones de euros. El delantero madrileño afrontará así el reto de jugar en uno de los favoritos al ascenso a la máxima categoría después de su buen rendimiento como blanquiverde.

Fuentes, segundo izquierda de pie y otro excordobesista, Álex Sala, cuarto por la izquierda de pie, con el RCD Mallorca. / RCD Mallorca

Dani Requena da el salto a Primera

Dani Requena jugará en Primera División. Su cesión en Córdoba finalizó en junio y regresó al Villarreal, propietario de sus derechos. El club castellonense decidió posteriormente volver a ceder al mediocentro, esta vez al Levante, donde disputará la temporada 2026-27 en la máxima categoría del fútbol español.

Portugal y Croacia, los destinos internacionales

Tres jugadores que vistieron de blanquiverde la pasada campaña han optado por continuar fuera de España. Juan María Alcedo, que finalizó su contrato con el Córdoba, ha firmado por el Torreense, conjunto de la segunda categoría portuguesa. Este conjunto lusitano ha logrado una plaza en la Europa League de esta temporada, por lo que el lateral tendrá la opción de competir en Europa.

Especialmente curiosa es la situación de Alberto del Moral y Dalisson de Almeida, que han terminado juntos en el Hajduk Split. Del Moral regresó al Real Oviedo al terminar su cesión, rescindió posteriormente su vinculación con el conjunto asturiano y firmó hasta 2028 con el histórico club croata.

Dalisson, por su parte, continúa perteneciendo al Córdoba CF y jugará cedido durante la temporada 2026-27 en el Hajduk. El brasileño ya ha comenzado su nueva aventura con protagonismo en competición europea, pues el equipo croata ha jugado en la Europa League.

Goti y Trilli regresan a sus clubes

Dos jugadores simplemente han vuelto a sus entidades de origen una vez concluidas sus respectivas cesiones. Mikel Goti regresó a la Real Sociedad, con la que continúa vinculado después de su préstamo en El Arcángel. Hay muchas posibilidades de que pueda volver a salir del club donostiarra en los próximos días.

Lo mismo ocurrió con Trilli, que volvió al Real Valladolid una vez terminada su etapa a préstamo en el Córdoba. El lateral se está ganando un puesto en el equipo de Pucela.

Pedro Ortiz baja a Primera Federación

Pedro Ortiz encontró rápidamente equipo después de concluir su contrato. El centrocampista balear se comprometió con el Ibiza, con el que jugará en Primera Federación. Su contrato es por dos temporadas con opción a una tercera.

También continuará su carrera lejos del Córdoba Matías Barboza. Tras rescindir su contrato con el club, el central malagueño fichó por el Juventud de Torremolinos, con el objetivo de recuperar continuidad.

Ntji Tounkara se ha incorporado mediante traspaso a la Ponferradina después de regresar de su cesión en el Alcorcón.

George Andrews se marcha al Getafe B

Otro movimiento definitivo es el de George Andrews. El Córdoba traspasó al joven extremo al Getafe, donde formará parte de su filial. Andrews, que la pasada temporada jugó cedido en el CE Europa, buscará seguir progresando en un Getafe B que competirá en Segunda Federación.

Sergi Guardiola celebra un gol con el Córdoba CF. / Manuel Murillo

Xavi Sintes espera y Guardiola se retira

De los 17 futbolistas, Xavi Sintes es el único que todavía no ha encontrado equipo. El central menorquín quedó libre el 30 de junio después de dos temporadas en Córdoba y continúa a la espera de concretar su próximo destino. Por el momento se encuentra en Barcelona entrenando a la espera de encontrar un destino.

Muy diferente es la situación de Sergi Guardiola. El delantero decidió colgar las botas una vez concluida su segunda etapa como jugador del Córdoba CF, cerrando de esta manera su carrera profesional.

Diecisiete salidas para una plantilla completamente renovada

El Córdoba ha cambiado así buena parte de la plantilla con la que terminó la temporada 2025-26. De aquellos 17 jugadores, algunos han dado un paso adelante hacia Primera, otros siguen como rivales directos en Segunda y varios buscarán nuevas experiencias en Portugal y Croacia.

Un amplio abanico de destinos que refleja la magnitud de la reconstrucción realizada en El Arcángel durante un verano en el que el Córdoba CF ha vuelto a modificar profundamente el grupo de futbolistas a disposición de Iván Ania.