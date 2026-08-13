El Córdoba CF es uno de los seis clubes con más socios en la Liga Hypermotion

El Córdoba CF ha cerrado su campaña de abonados con una cifra histórica: 17.405 socios. El nuevo récord permite al club blanquiverde situarse además en una posición destacada dentro de la Liga Hypermotion, ya que actualmente ocupa el sexto puesto entre los equipos con más abonados de la categoría. La comparación llega en un momento adecuado, puesto que la mayoría de los clubes se encuentran ya cerca de cerrar sus respectivas campañas de captación de socios.

El Oviedo lidera la clasificación

El Real Oviedo encabeza esta particular tabla con 27.000 abonados. Pese a su descenso desde Primera División, la afición ovetense ha vuelto a responder de forma masiva y mantiene al club en lo más alto de la clasificación social de Segunda.

El segundo puesto corresponde al Sporting de Gijón, que alcanza los 23.000 socios. El regreso del derbi asturiano un año después añade además un atractivo especial a la temporada.

Aficionados del Oviedo, portando sus bufandas. / Real Oviedo

Las Palmas y Mallorca superan los 20.000

La UD Las Palmas completa el podio con 22.040 abonados. El conjunto canario parte además como uno de los equipos llamados a luchar por el ascenso tras los movimientos realizados durante el mercado.

El Mallorca es el cuarto club que ha superado la barrera de los 20.000 fieles. La entidad balear ha alcanzado los 20.253 abonados, una cifra que supone su mejor registro histórico en Segunda División. El dato lo deja además a menos de 3.000 socios de superar su mejor balance alcanzado en Primera.

Valladolid, quinto; Córdoba, sexto

El Real Valladolid ocupa la quinta posición con 19.247 abonados. La cifra ha continuado creciendo durante los últimos días y todavía podría aumentar antes del cierre definitivo de su campaña.

Justo por detrás aparece el Córdoba CF. Los 17.405 abonados sitúan al conjunto blanquiverde en el sexto puesto y confirman el crecimiento sostenido de su masa social. El nuevo techo supone además un récord para la entidad y refuerza el peso de El Arcángel dentro de la categoría.

El Cádiz, justo detrás

El Cádiz CF se encuentra inmediatamente por detrás con 16.015 socios. La respuesta de su afición se mantiene pese a las dudas generadas durante la pretemporada y al cambio de entrenador producido en la semana del regreso a la competición.

También por encima de los 15.000 abonados aparecen el Tenerife, con 15.605, y el Almería, con 15.292. Los dos clubes llegan al nuevo curso en situaciones deportivas muy diferentes. El Tenerife viene de lograr el ascenso a Segunda, mientras que el Almería afronta otra temporada en la categoría después de quedarse a las puertas del salto a Primera.

Aficionados del Cádiz CF animan a su equipo. / Cádiz CF

Castellón y Albacete, por encima de los 11.000

Más atrás aparecen el Castellón, con 12.850 abonados, y el Albacete, con 11.065. El conjunto orellut vuelve a afrontar la temporada con la ambición de pelear por los puestos de promoción.

Por encima de la barrera de los 10.000 socios también se encuentran el Leganés y el Granada, dos entidades que han cambiado de propietario durante este verano.

El Córdoba consolida su crecimiento social

La sexta posición del Córdoba CF refleja la evolución de una afición que no ha dejado de crecer durante las últimas temporadas. El club ha agotado todos los carnés disponibles por segundo verano consecutivo y vuelve a situarse entre las entidades con mayor respaldo social de Segunda División. Los 17.405 abonados no solo representan un récord interno, sino que colocan al Córdoba por delante de varios clubes con una larga trayectoria en Primera y Segunda.

Ranking de abonados citado: