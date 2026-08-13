Actualidad blanquiverde
El Córdoba CF jugará un amistoso ante la AD San José tras la celebración de la segunda jornada
El conjunto de Iván Ania disputará el 25 de agosto en San José de la Rinconada el Trofeo 75º Aniversario del club sevillano
El Córdoba CF ha incluido un nuevo partido amistoso en su calendario. El conjunto blanquiverde se desplazará el próximo martes 25 de agosto hasta la localidad sevillana de San José de la Rinconada, donde disputará un encuentro conmemorativo frente a la AD San José.
El choque comenzará a las 20.00 horas en el Estadio Felipe del Valle y se celebrará con motivo del Trofeo 75º Aniversario de la AD San José, organizado por el club sevillano para conmemorar sus 75 años de historia. El equipo que entrena Iván Ania se medirá a un equipo que compite en la Primera Andaluza de la provincia de Sevilla, cinco categorías por debajo con respecto a los cordobeses.
Un amistoso con la competición ya en marcha
La principal particularidad del encuentro es que llegará con la temporada oficial ya iniciada para el Córdoba CF. Los jugadores dirigidos por Iván Ania habrán disputado para entonces las dos primeras jornadas de la Liga Hypermotion. El estreno liguero tendrá lugar el 16 de agosto en El Plantío, frente al Burgos CF. Cinco días más tarde, el 21 de agosto, llegará el primer encuentro del curso en El Arcángel, con el Girona como rival. Por tanto, el amistoso frente a la AD San José se disputará apenas cuatro días después del debut como local de los blanquiverdes.
Entradas a cinco euros
El club organizador del encuentro ha dispuesto que haya un precio único para las entradas de cinco euros. Las localidades pueden adquirirse ya en este enlace.
Una oportunidad para repartir minutos
El encuentro permitirá al cuerpo técnico mantener el ritmo competitivo de los jugadores que hayan participado menos durante las primeras jornadas de Liga. También supondrá una oportunidad para seguir dando minutos a futbolistas que necesiten aumentar su carga de trabajo en el comienzo de la temporada. El partido tendrá además un carácter especial para la AD San José, que celebrará ante un equipo de fútbol profesional una fecha señalada dentro de su historia.
El Córdoba CF participará así en el 75º aniversario del conjunto sevillano en un amistoso que se celebrará en plena competición oficial y que servirá para mantener activada a buena parte de la plantilla.
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