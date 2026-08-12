El Córdoba CF vuelve a batir su récord de socios: 17.405 abonados para la temporada 2026-2027

El Córdoba CF vuelve a quedarse sin un solo carné disponible. El club blanquiverde ha anunciado este miércoles que ha alcanzado un nuevo récord de 17.405 abonados para la temporada 2026-2027, mejorando así el récord histórico conseguido el pasado verano. El cordobesismo ha vuelto a responder de forma masiva y, por segundo curso consecutivo, la entidad ha dejado agotado el cupo disponible para socios, antes incluso de la fecha inicialmente prevista para el cierre de la campaña.

El desenlace ya se intuía durante los últimos días, no obstante. El pasado 29 de julio, el club comunicó que ya había expedido 16.945 abonos, lo que dejaba menos de 500 plazas disponibles. Apenas unos días después, esa última remesa también ha quedado totalmente cubierta, permitiendo al club de El Arcángel igualar nuevamente su techo logístico y social.

La entidad ha anunciado que este miércoles, 12 de agosto a las 19.00 horas dará por terminada la campaña de abonados para cumplir con las últimas citas presenciales pendientes. Por lo tanto, la finalizará un día antes de la fecha tope que se había puesto antes del inicio de la campaña.

Mejor ritmo que hace un verano

La cuarta y última fase de la campaña, correspondiente a las nuevas altas, arrancó el pasado 27 de julio y estaba previsto que permaneciera abierta hasta el 13 de agosto, siempre que siguieran existiendo localidades disponibles dentro del límite fijado por la entidad. Sin embargo, la elevada demanda ha provocado que el proceso concluya un día antes.

Buena parte del éxito ya había quedado reflejado durante el periodo de renovaciones. Esa primera fase, que arrancó oficialmente el 17 de junio, concluyó con 15.572 abonados, lo que representó el 89,6% del aforo social previsto para esta temporada. La cifra dejaba disponibles menos de 1.900 carnés para nuevos socios, aunque el margen terminó consumiéndose en apenas unos días más.

Además, la respuesta del cordobesismo ha sido incluso superior a la registrada hace un año. En la campaña anterior, el periodo de renovaciones finalizó con 14.808 abonados, por lo que en esta ocasión el club logró 764 renovaciones más, un crecimiento significativo pese al sabor agridulce con el que concluyó la pasada temporada, tras la no posibilidad de acceder a la fase de promoción.

Múltiples aficionados del Córdoba CF esperan su turno en la fase de cambio de asiento. / MANUEL MURILLO

Un nuevo techo, un año más

El límite de 17.405 abonados vuelve a marcar el techo del Córdoba CF, 35 más que la cifra con la que concluyó la campaña anterior. Entonces, la entidad amplió en 300 plazas el máximo inicialmente previsto para responder a la enorme demanda registrada durante el verano.

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De este modo, bajo el lema «Es parte de ti», la campaña de abonados para la tercera temporada consecutiva del conjunto blanquiverde en LaLiga Hypermotion vuelve a cerrarse con un lleno absoluto en el apartado social. Y la primera cita para el estreno en El Arcángel tiene fecha, rival y hora: frente al recién descendido Girona el 21 de agosto, a partir de las 21.00 horas.