El Córdoba CF e Iván Ania, decididos a romper una vieja condena en sus estrenos

Los estrenos se le han atragantado al Córdoba CF en los últimos tiempos. No es una cuestión de sensaciones ni una percepción demasiado aislada: los números dan buena cuenta de una tendencia que el conjunto blanquiverde tratará de cortar este domingo en El Plantío (19.00 horas), donde comenzará oficialmente su camino por la temporada 2026-2027 en LaLiga Hypermotion. El objetivo será tan sencillo de formular como complejo de ejecutar: regresar de Burgos con los tres puntos y dejar atrás una dinámica que ya se ha repetido durante la etapa de Iván Ania.

El propio Carlos Albarrán, uno de los capitanes del vestuario, ya puso recientemente el foco sobre esa circunstancia. «Estamos con muchas ganas de conseguir los tres puntos en la primera jornada, que desde que yo estoy aquí, en la primera jornada no hemos ganado. Ya va siendo hora de cambiar esa dinámica», señaló el lateral.

Y es que el dato acompaña al cordobesismo desde hace tiempo. Ania suma tres temporadas al frente del Córdoba CF y en ninguna de ellas consiguió comenzar con victoria. El domingo tendrá, por tanto, una cuarta oportunidad para romper esa particular estadística. Aunque la historia viene de lejos, mucho antes de la llegada del asturiano...

Tres estrenos, ninguna victoria

El primer capítulo con el ex del Algeciras a los mandos se remonta a la temporada 2023-2024, cuando el técnico asturiano aterrizó en El Arcángel procedente del combinado gaditano. Su estreno como entrenador blanquiverde se produjo ante el Ibiza, en un partido frenético que terminó con derrota por 2-3 en suelo califal. Un encuentro en el que marcaron los entonces cordobesistas Antonio Casas y Kike Márquez, dos futbolistas que, curiosamente, serían posteriormente protagonistas de la celebración del ascenso en Las Tendillas, engalanando con su bufanda al Gran Capitán.

Un año después, ya en Segunda División, el Córdoba CF volvió a quedarse sin premio en su estreno. El escenario fue Anduva y el rival, un Mirandés que acabaría convirtiéndose en una de las grandes revelaciones de aquella temporada. Los burgaleses se impusieron por la mínima gracias a un tanto de Alberto Reina, actualmente en las filas del Oviedo, en un partido en el que tocó pagar el peaje del novato.

La historia volvió a repetirse en la 2025-2026. Entonces el Córdoba CF visitó El Molinón para enfrentarse al Sporting de Gijón. Los blanquiverdes se adelantaron mediante Jacobo González poco después del cuarto de hora, pero el conjunto asturiano terminó remontando con los tantos de Gelabert y Dubasin para establecer el definitivo 2-1.

Tres primeros partidos, tres derrotas y ningún arranque victorioso para el proyecto de Ania. Por tanto, el domingo, frente al Burgos, llega la posibilidad de modificar esa secuencia.

Sergi Guardiola, durante el Sporting-Córdoba CF de la pasada temporada. / lof

Una cuenta pendiente en Segunda

La dificultad de los estrenos, sin embargo, no se limita a la etapa del técnico ovetense. El historial de los de El Arcángel en la categoría de plata durante este siglo tampoco invita precisamente al optimismo. En las 18 temporadas disputadas en la ahora conocida como LaLiga Hypermotion dentro de este periodo, el balance de primeras jornadas deja siete derrotas, ocho empates y únicamente tres victorias.

La primera apertura del siglo se saldó con empate sin goles ante el Getafe en la temporada 2000-2001. Un año después, el Córdoba CF volvió a comenzar con tablas, esta vez frente al Leganés (1-1), mientras que en la 2002-2003 empató en Real Zaragoza.

El primer revés llegó en la 2003-2004, con derrota por la mínima ante el Numancia en Los Pajaritos. La temporada siguiente tampoco comenzó mejor, con otro tropiezo frente al Ciudad de Murcia, antes de que el equipo cordobés abandonara temporalmente el fútbol profesional.

El regreso a Segunda División, en la 2007-2008, también comenzó con empate ante el Celta de Vigo, dentro de una secuencia en la que los malos resultados siguieron siendo la nota predominante.

Tres victorias para romper la tendencia

La primera victoria cordobesista en una jornada inaugural de Segunda durante este siglo no llegó hasta la temporada 2013-2014, trece años después de aquel empate inicial frente a los getafenses. Y no fue un triunfo cualquiera: el Córdoba CF derrotó a la Ponferradina en El Arcángel gracias a un gol de Strahman sobre la bocina, en una campaña que terminaría con el histórico ascenso a Primera División.

La tendencia pareció cambiar entonces. En la 2016-2017, tras el descenso desde la máxima categoría, el conjunto blanquiverde volvió a arrancar con victoria, esta vez frente al Valladolid (1-0), bajo las órdenes de José Luis Oltra. Un año después repitió resultado positivo contra el Tenerife.

Sin embargo, aquella mejoría duró poco. En la 2017-2018 el Córdoba CF cayó ante el Cádiz (1-2), mientras que en la siguiente temporada empató con el Numancia, dejando nuevamente abierta una secuencia que todavía continúa y que este domingo, ante otro rival histórico, buscará quedar zanjada.