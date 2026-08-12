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Actualidad blanquiverde

Camisetas del Córdoba CF llegan a niños de Venezuela en una iniciativa solidaria

Arístides Bermejo, colaborador habitual de distintas ONG, trasladó las prendas durante un viaje al país sudamericano junto a una acción vinculada a la Hermandad de la Buena Muerte

Varios niños venezolanos, con la camiseta del Córdoba CF.

Varios niños venezolanos, con la camiseta del Córdoba CF. / CÓRDOBA

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Antonio Raya

Antonio Raya

Córdoba

La solidaridad volvió a llevar los colores del Córdoba CF más allá de las fronteras españolas. Varias camisetas del conjunto blanquiverde han llegado en los últimos días a niños de Venezuela gracias a una iniciativa en la que ha participado Arístides Bermejo, colaborador habitual de distintas organizaciones no gubernamentales.

Bermejo mantiene desde hace años una estrecha vinculación con diferentes proyectos solidarios y ya había realizado anteriormente acciones similares en otros puntos del mundo, llevando material relacionado con el Córdoba CF a colectivos infantiles.

Una nueva acción solidaria en Venezuela

En esta ocasión, el destino ha sido Venezuela. Durante su estancia en el país, Bermejo trasladó varias camisetas del Córdoba CF destinadas a niños, dentro de una colaboración de carácter benéfico.

La iniciativa contó también con la participación de la Hermandad de la Buena Muerte, que desarrolló previamente distintas acciones solidarias vinculadas a este proyecto. El reparto de las camisetas permitió acercar la imagen del club cordobés a unos niños que recibieron las prendas como parte de una acción centrada en la ayuda y la convivencia.

Una colaboración que continúa

No es la primera vez que Arístides Bermejo participa en este tipo de iniciativas. Su colaboración con diferentes ONG ha sido constante durante los últimos años y ya había llevado anteriormente camisetas del Córdoba CF a otros lugares del mundo.

Noticias relacionadas y más

La acción realizada ahora en Venezuela da continuidad a ese compromiso solidario y vuelve a utilizar el deporte, y en este caso los colores blanquiverdes, como vehículo para acercarse a colectivos infantiles.

Un grupo de niños venezolanos, con camisetas del Córdoba CF.

Un grupo de niños venezolanos, con camisetas del Córdoba CF. / CÓRDOBA

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