Actualidad blanquiverde
Camisetas del Córdoba CF llegan a niños de Venezuela en una iniciativa solidaria
Arístides Bermejo, colaborador habitual de distintas ONG, trasladó las prendas durante un viaje al país sudamericano junto a una acción vinculada a la Hermandad de la Buena Muerte
La solidaridad volvió a llevar los colores del Córdoba CF más allá de las fronteras españolas. Varias camisetas del conjunto blanquiverde han llegado en los últimos días a niños de Venezuela gracias a una iniciativa en la que ha participado Arístides Bermejo, colaborador habitual de distintas organizaciones no gubernamentales.
Bermejo mantiene desde hace años una estrecha vinculación con diferentes proyectos solidarios y ya había realizado anteriormente acciones similares en otros puntos del mundo, llevando material relacionado con el Córdoba CF a colectivos infantiles.
Una nueva acción solidaria en Venezuela
En esta ocasión, el destino ha sido Venezuela. Durante su estancia en el país, Bermejo trasladó varias camisetas del Córdoba CF destinadas a niños, dentro de una colaboración de carácter benéfico.
La iniciativa contó también con la participación de la Hermandad de la Buena Muerte, que desarrolló previamente distintas acciones solidarias vinculadas a este proyecto. El reparto de las camisetas permitió acercar la imagen del club cordobés a unos niños que recibieron las prendas como parte de una acción centrada en la ayuda y la convivencia.
Una colaboración que continúa
No es la primera vez que Arístides Bermejo participa en este tipo de iniciativas. Su colaboración con diferentes ONG ha sido constante durante los últimos años y ya había llevado anteriormente camisetas del Córdoba CF a otros lugares del mundo.
La acción realizada ahora en Venezuela da continuidad a ese compromiso solidario y vuelve a utilizar el deporte, y en este caso los colores blanquiverdes, como vehículo para acercarse a colectivos infantiles.
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