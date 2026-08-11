Un rival del Córdoba CF destituye a su entrenador antes de que empiece LaLiga Hypermotion

La LaLiga Hypermotion 2026-2027 todavía no ha echado a rodar y ya tiene su primer cambio en los banquillos. El Cádiz, rival del Córdoba CF esta temporada en la categoría de plata, ha decidido prescindir de Imanol Idiakez apenas unos días antes de iniciar oficialmente su camino por la 2026-2027, poniendo fin a una etapa que se había prolongado durante toda la pretemporada y que, en principio, debía conducir al conjunto amarillo hacia el estreno liguero. «La decisión se ha adoptado tras varias conversaciones mantenidas en los últimos días entre ambas partes, en un clima de absoluta cordialidad y respeto, y responde a la voluntad compartida de tomarla en este momento, antes del inicio de la competición, y no durante el transcurso de la temporada, cuando pudiera afectar al equipo», explica el comunicado oficial emitido por la entidad.

La decisión llega con el campeonato a las puertas. La Segunda División arrancará este viernes, mientras que el combinado cadista debutará el sábado frente al Celta Fortuna, en un escenario que ya no contará con Idiakez en la sala de mandos. El técnico vasco se convierte así en el primer entrenador destituido de la categoría esta temporada, incluso antes de que se dispute la primera jornada.

El movimiento, además, no deja vacante el banquillo durante demasiado tiempo. El Cádiz ya ha encontrado sustituto y ha apostado por Albert Celades, que asume el mando de la primera plantilla con un contrato de dos temporadas. El técnico barcelonés, que será presentado oficialmente este miércoles, ya dirigió este martes su primera sesión al frente del conjunto gaditano.

Celades toma el mando

Celades cuenta con una trayectoria que comenzó en los banquillos de las categorías inferiores de la selección española. En 2013 se hizo cargo de la Sub-17, antes de asumir posteriormente el mando de la Sub-21, puesto que ocupó durante cuatro años.

Su recorrido continuó en el fútbol de clubes, primero como integrante del cuerpo técnico de Julen Lopetegui en el Real Madrid en 2018 y, un año después, dando el salto a los banquillos de Primera División como entrenador del Valencia. Su última experiencia se produjo en el extranjero, dirigiendo al Pafos de Chipre durante la pasada temporada.

Ahora regresa al fútbol español para hacerse cargo de un Cádiz que encara un nuevo proyecto en Segunda y que ha decidido cambiar de rumbo cuando apenas restan un par de fechas para echar a competir.

El balance de Idiakez

La salida de Idiakez pone fin a una etapa que había comenzado en el tramo final de la pasada campaña. El técnico donostiarra asumió las riendas del Cádiz durante la última media docena de jornadas del campeonato y consiguió alcanzar el objetivo de la permanencia, aunque con un recorrido irregular. En total, dirigió seis partidos de Liga, en los que consiguió una única victoria. Pese a ello, la salvación activó una renovación automática de su contrato hasta 2027, por lo que el técnico afrontó la pretemporada con la continuidad asegurada, sobre el papel.

De hecho, Idiakez había dirigido toda la preparación veraniega del club del Nuevo Mirandilla y ha sido quien ha trabajado con la plantilla durante las últimas semanas, preparando un estreno liguero que finalmente tendrá que afrontar su sucesor, con el duelo ante el filial celeste a la vuelta de la esquina.