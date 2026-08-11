Actualidad blanquiverde
El Córdoba CF ya huele a Liga: último baño de masas y mucha intensidad antes de Burgos
El equipo de Iván Ania entrenó a puerta abierta en El Arcángel en su segunda sesión de la primera semana de campeonato, aún con Álex Martín y Carracedo ejercitándose al margen parcialmente
El Córdoba CF ya siente de cerca el pulso de la competición. Apenas quedan unos días para que el balón empiece a repartir puntos y el conjunto de Iván Ania tuvo este martes un último baño de masas antes de poner rumbo a tierras burgalesas, aunque todavía con algún que otro entrenamiento pendiente. Cerca de un millar de aficionados blanquiverdes acudieron a El Arcángel para seguir en directo la segunda sesión de la primera semana de trabajo del curso, una práctica especial por partida doble: a puerta abierta y sobre el césped del estadio.
La cita permitió al cordobesismo tomar contacto de nuevo con su equipo después de una pretemporada seguida mayoritariamente a distancia y ya con el estreno liguero en el horizonte. El próximo domingo, a partir de las 19.00 horas, los blanquiverdes visitarán El Plantío para medirse al Burgos, en la primera jornada.
Calurosa bienvenida desde las gradas
En ese contexto, la plantilla saltó al terreno de juego alrededor de las 10.25 horas, después del paso previo por vestuarios, y recibió una calurosa bienvenida desde las gradas. El habitual corrillo inicial de instrucciones de Iván Ania, acompañado por su cuerpo técnico, dio paso al circuito de activación y calentamiento, ya muy cerca del público.
Con el grupo en dinámica, el balón tomó rápidamente el protagonismo. Rondos, ejercicios de asociación, presión y circulación sirvieron como aperitivo de un ensayo que también incluyó finalizaciones. El plato fuerte llegó con el habitual partidillo a campo reducido, el espacio que más interés despertó entre los aficionados.
Los nuevos, bajo la lupa
Con seis amistosos despachados durante la preparatoria, la sesión igualmente dejó entrever cómo avanzan las incorporaciones realizadas durante el verano. Entre los nombres que dejaron destellos estuvieron Adnane Ghailan, Dani Tasende y Damián Cáceres, con especial protagonismo para el hispano-marroquí, autor de un golazo durante el simulacro de partido.
También hubo espacio para los porteros. Iker Álvarez protagonizó alguna intervención de mérito, mientras que Guilherme Fernandes volvió a dejar muestras de su progresiva adaptación al equipo, e incluso se sacó un golazo de puerta a puerta de la chistera, al igual que el canterano Alejandro Arévalo.
Junto al primer equipo completaron el ensayo otros tantos jugadores del filial como Antrás, Ángel Rodríguez y Álex López, habituales apoyos durante esta puesta a punto.
Tres tocados, más cerca del debut
La matinal a su vez permitió conocer la evolución de los futbolistas que habían cerrado la pretemporada entre algodones. Kevin Medina completó íntegramente el entrenamiento, un paso adelante dentro de su recuperación y de cara a la convocatoria para el estreno en El Plantío. También participó durante buena parte de la sesión Álex Martín, aunque el central terminó trabajando al margen en los últimos compases.
El caso de Christian Carracedo fue diferente: completó únicamente la primera mitad y posteriormente continuó su trabajo junto a los servicios de readaptación del club. Eso sí, el objetivo -y planteamiento, salvo giro de guion- en los tres casos sigue siendo el mismo: coger el ritmo necesario para estar disponibles ante el Burgos.
Quienes no pudieron ejercitarse junto al grueso del grupo fueron Adilson Mendes y Franck Fomeyem, todavía inmersos en sus respectivos procesos de recuperación. Tampoco estuvo con la plantilla Salim El Jebari, que sí pudo ser visto trabajando de manera específica en una de las zonas posteriores del terreno de juego.
Y, lógicamente, tampoco participó Jacobo Martí, intervenido quirúrgicamente el lunes después de la lesión sufrida en el ligamento cruzado anterior y el menisco de su rodilla.
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