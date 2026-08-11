Albarrán, capitán del Córdoba CF, con el foco en Burgos: "Desde que llegué nunca hemos ganado en la primera jornada, va siendo hora de cambiarlo"

Ya no hay amistosos en el horizonte. El Córdoba CF ha dejado atrás la pretemporada y la cuenta atrás hacia el estreno se encuentra en marcha. El próximo domingo, a partir de las 19.00 horas, los de Iván Ania abrirán su tercera temporada consecutiva en LaLiga Hypermotion con la visita al Burgos en El Plantío, un escenario que ya aparece en el imaginario del vestuario blanquiverde. Y en esa antesala de la competición, Carlos Albarrán, uno de los capitanes del plantel, ejerció este martes como voz autorizada: «Estamos con muchas ganas de conseguir los tres puntos en la primera jornada, que desde que yo estoy aquí, no lo hemos hecho. Ya va siendo hora de cambiar esa dinámica. Nos cuesta arrancar, pero creo que este año, como la mayoría de fichajes ha venido desde primera hora, puede ser diferente», afirmó.

El primer obstáculo será un conjunto albinegro también muy remodelado, aunque con argumentos suficientes para complicar el debut: «Se han reforzado bastante, mucha gente de la pasada temporada ha salido, pero han hecho un buen equipo. Aquel campo es muy complicado, las dos veces allí hemos perdido. Vamos a tener que estar muy concentrados los 90 minutos, no cometer errores y mantener la portería a cero», indicó.

El reencuentro con Vilarrasa

La cita tendrá también un componente particular por la presencia de Ignasi Vilarrasa en el conjunto burgalés. El lateral catalán, que abandonó El Arcángel para incorporarse al que será su primer rival del campeonato hace apenas una semana, ya se referió a su ex equipo -y con cierta polémica- en la reciente presentación oficial con su nuevo club. «Quizás no era lo que él quería decir, se expresaría mal... o a lo mejor sí, no estoy en su piel. En lo que ha estado con nosotros, no tengo ningún reproche, al contrario. Ha jugado lesionado, arriesgándose. Creo que hay también que valorar eso», respondió.

Al margen de ese reencuentro, una de las cuestiones que más preocupa al vestuario es precisamente la capacidad del equipo para ganar solidez atrás, con la «portería a cero», de nuevo, como clave principal. «Nosotros siempre pecamos de eso, de que encajamos mucho porque nuestra manera de jugar es de estar muy expuestos. Si corregimos eso, también somos un equipo que genera y mete muchos goles», insistió.

Albarrán, durante un lance del entrenamiento del Córdoba CF a puertas abiertas en El Arcángel. / A.J. González

A nivel individual

En el plano individual, el lateral, aunque frecuentemente situado en el eje de la zaga durante la pasada preparatoria -con el fin de paliar la falta de efectivos en esa parcela-, también expuso las particularidades de su aparente nuevo rol en el esquema de Iván Ania: «Había jugado algún partido de central... Al final, soy lateral derecho, ahí estoy un poco desubicado. Es cuestión de ir jugando y cogiendo conceptos. Donde el equipo necesite que juegue, ahí estaré. Intentaré aportar desde la posición que sea», admitió.

Será, además, una temporada especial en a nivel personal, como la cuarta desde su llegada al club de El Arcángel. «Estoy con mucha ilusión, muchas ganas de que sea domingo, volver a competir. Con la alegría de seguir siendo uno de los capitanes, es un orgullo», añadió.

El mercado, todavía presente

Eso sí, la inminencia del estreno no significa que el Córdoba CF haya cerrado todos sus asuntos. El mercado permanecerá abierto durante las primeras jornadas y el vestuario, como relató el propio Albarrán, seguirá conviviendo con la posibilidad de nuevas incorporaciones o salidas en estas fechas, aunque la competición esté en liza. «Sabemos que el mercado sigue abierto, va a estarlo en las primeras semanas de Liga. Pueden haber salidas, gente que llegue... Estamos preparados, todo el que venga nuevo y sea para aportar y sumar, es bienvenido. Y si alguien acaba saliendo, intentaremos que no se note y que el nivel siga igual o mejor», apostilló.