Entre autógrafos, goles y cánticos: el Córdoba CF y su gente cogen fuerza en El Arcángel

El Arcángel volvió a vestirse de blanquiverde. Lo hizo de manera parcial, con la Preferencia como escenario, pero con suficiente fuerza como para recordar que la competición ya asoma por el horizonte. Cerca de un millar de cordobesistas respondieron este martes a la llamada del Córdoba CF y se acercaron al estadio para seguir de cerca la última sesión a puerta abierta antes del estreno de la temporada 2026-2027 en LaLiga Hypermotion.

Había camisetas, bufandas, pancartas y rostros cargados de ilusión. También alguna mirada más cautelosa, propia de quienes prefieren esperar acontecimientos antes de emitir un veredicto sobre un proyecto profundamente renovado durante el verano. Pero, por encima de todo, había expectación. Porque el próximo domingo, a las 19.00 horas, el balón empezará a contar de verdad en El Plantío, ante el Burgos, y esta era una de las últimas oportunidades para ver de cerca al nuevo equipo califal antes de que llegue la hora de los puntos.

Expectación desde primera hora

Los alrededores del estadio comenzaron a ganar movimiento desde primera hora de la mañana. La zona baja de Preferencia fue el punto de encuentro elegido para seguir la evolución del equipo, con especial protagonismo para los más pequeños. Para ellos, la posibilidad de ver a sus ídolos de cerca y fuera del contexto de un partido siempre tiene un atractivo especial.

El entrenamiento a puerta abierta del Córdoba CF en El Arcángel, en imágenes / A.J. González

La llegada de la plantilla al césped elevó por primera vez el ambiente, aunque fue Koki, la mascota del club, quien arrancó los primeros aplausos. Después, mientras los futbolistas se preparaban para comenzar el entrenamiento, las voces empezaron a viajar de un lado a otro de la grada. «Carracedo, Isma, Isma Ruiz, Diarra», eran algunos de los nombres que más se repetían.

La afición pudo contemplar a todo el plantel reunido

El calentamiento, además, se desarrolló muy cerca de la afición, lo que permitió contemplar a prácticamente todo el plantel reunido y también seguir de cerca a Iván Ania, atento al trabajo de sus jugadores junto a su cuerpo técnico. El balón también se convirtió pronto en otro protagonista. Los rondos, los pases, las cabriolas y hasta algún intento de «túnel» despertaron los aplausos de la grada.

Mientras, entre los aficionados, los nuevos fichajes concentraban buena parte de las miradas. «Ese es Damián Cáceres, échale un ojo», comentaban dos amigos. «A ver qué delantero ponemos el domingo» o «A ver sin Fuentes...», se escuchaba también entre las conversaciones de una afición que ya empieza a hacer sus propias quinielas.

El momento de mayor intensidad llegó con el partido a campo reducido. Los goles se celebraron con un entusiasmo que, salvando las distancias, recordó por momentos al de un partido de competición. Especialmente celebradas fueron las dianas de Eder García, Carlos Albarrán, Adnane Ghailan e Isma Ruiz, además de una acción de Arévalo que terminó con el canterano marcando de portería a portería.

Isma Ruiz, uno de los más aclamados en la clásica ronda de autógrafos. / A.J. González

La clásica ronda de autógrafos

Pero el entrenamiento no terminó cuando los jugadores abandonaron el césped. De hecho, para muchos de los aficionados más jóvenes comenzaba entonces la parte más esperada.

Centenares de niños y niñas, acompañados también por aficionados de mayor edad, se acercaron a las filas inferiores de Preferencia para buscar una fotografía, una firma o simplemente unos segundos junto a los jugadores. La ronda de autógrafos se convirtió pronto en una interminable sucesión de camisetas, fotografías, sonrisas e intercambios de impresiones.

Algunos consiguieron pronto su objetivo y abandonaron el estadio con la firma de su jugador favorito. Otros permanecieron pacientemente en la larga fila horizontal, esperando su turno para llevarse un recuerdo de una mañana diferente.

Fue el último baño de masas antes de que el Córdoba CF cambie definitivamente el chip. En apenas unos días, los mismos futbolistas que este martes recibieron el cariño de la grada saltarán al césped de El Plantío para disputar los primeros puntos del campeonato.