El nuevo Córdoba CF, en marcha y con el modo competición ya activado

Se acabaron las pruebas, los ensayos y las probaturas. El Córdoba CF abre ya su primera gran semana de la temporada 2026-2027 con el modo competición activado. Después de una pretemporada de contrastes, con mejores y peores sensaciones y un total de seis amistosos disputados, el siguiente partido de los de Iván Ania ya tendrá un significado completamente distinto: el próximo domingo, en El Plantío y ante el Burgos (19.00 horas), los pupilos del asturiano romperán a sudar con tres puntos en juego.

De hecho, han pasado prácticamente tres meses desde la última vez que el conjunto blanquiverde compitió con botín clasificatorio. Fue allá por el pasado mes de mayo, cuando cerró su segunda campaña consecutiva en la categoría de plata con un extraño empate ante el descendido Huesca en El Arcángel. Desde entonces, prácticamente todo ha cambiado.

Pocos son los futbolistas que permanecen respecto a aquella cita que puso el punto final al curso anterior. El verano ha supuesto una profunda remodelación del vestuario, con 14 salidas formalizadas, a las que se añaden las marchas del canterano Ntji Tounkara y las cesiones de Mariano Carmona, Ramón Vila y Unai Sabroso, estos dos últimos con destino al Eldense y el tercero a la Ponferradina.

En sentido contrario, el equipo de El Arcángel ha ido dando forma a un proyecto prácticamente nuevo, con mucho de apuesta. La comisión deportiva ha incorporado a Dani Tasende, Juan Gutiérrez, Guilherme Fernandes, Egoitz Muñoz, Jacobo Martí, Damián Cáceres, Unai Sabroso, Youssouf Diarra, Adnane Ghailan, Eder García, Ibai Sanz, Enol Rodríguez y Salim El Jebari, además de hacerse con la propiedad de Diego Bri y recuperar a Víctor Sánchez tras su cesión. A esa relación se suma la continuidad de Theo Zidane, reincorporado después de concluir su contrato.

Varios de los fichajes del Córdoba CF de este verano, en la zona mixta de El Arcángel. / ccf

Las piezas clave que permanecen

Dentro de semejante renovación, el Córdoba CF conserva también piezas importantes para que la transición no sea absoluta. Isma Ruiz, Christian Carracedo y Rubén Alves, entre otros, se mantienen como algunos de los principales referentes de un equipo que volverá a tener en Ania a su director de orquesta.

El técnico ovetense afronta así su cuarta temporada al frente del conjunto blanquiverde y deberá ensamblar un vestuario con numerosas caras nuevas para trasladar al terreno de competición los conceptos trabajados durante el verano. Todo ello, además, con ciertas dosis de evolución en clave defensiva, aunque también un importante hándicap en los últimos metros, donde falta afinar.

Y el primer examen llegará ante un Burgos también profundamente reformado y con aspiraciones elevadas. El conjunto castellano-leonés viene de hacer historia la pasada campaña al convertirse en el primer equipo que se queda fuera del playoff de ascenso con 72 puntos dentro del actual formato de la Segunda División. Ahora, bajo una nueva dirección y con un proyecto renovado, buscará volver a pelear por el salto a la élite.

El sistema de competición

Más allá, LaLiga Hypermotion 2026-2027 echará a andar oficialmente este viernes, aunque el Córdoba CF deberá esperar hasta el domingo para entrar en escena. La primera jornada arrancará en Anoeta con el duelo entre Real Sociedad B y Castellón, mientras que el sábado se completará con los encuentros entre Andorra y Ceuta, Cádiz y Celta de Vigo B, Real Oviedo y Granada, y Mallorca y Real Valladolid.

El domingo llegará el turno de Éibar-Tenerife, Girona-Leganés y Las Palmas-Albacete, además del propio Burgos-Córdoba CF, mientras que la jornada inaugural se cerrará el lunes con los enfrentamientos entre Sporting de Gijón y Sabadell y Almería y Eldense.

El sistema de competición, por su parte, mantiene su estructura habitual. Los 22 equipos afrontarán una Liga regular de 42 jornadas, acumulando puntos a lo largo de todo el campeonato. Al término de la fase regular, los dos primeros clasificados obtendrán el ascenso directo a LaLiga EASports, mientras que los bloques situados entre la tercera y la sexta posición disputarán la promoción de ascenso, del que saldrá la tercera plaza hacia la máxima categoría. En el extremo opuesto, los cuatro últimos clasificados descenderán a Primera Federación.