Así llega el Burgos al estreno ante el Córdoba CF: sólido atrás, reconocible con balón y pendiente del gol

Con ambas preparatorias archivadas, el Burgos ya tiene también su particular radiografía de pretemporada, y el diagnóstico ofrece una doble lectura... El primer rival del Córdoba CF en la temporada 2026-2027, que medirá a sendos equipos el próximo domingo 16 de agosto en El Plantío (19.00 horas), aterriza en su primera semana de competición con una estructura reconocible, con buenas sensaciones a la espalda -sobre todo, en clave defensiva- y una idea de juego cada vez más definida, aunque también con una asignatura pendiente que no admite demasiadas interpretaciones: el gol, o la falta de él.

Y es que el equipo ahora dirigido por Sergio Francisco, relevo de Luis Miguel Ramis en el banquillo, ha cerrado su preparación con dos victorias, dos empates y una derrota, además de un balance de cuatro tantos a favor y otros cuatro en contra. Una cifra que, sin embargo, requiere matices. Tres de las cuatro dianas encajados llegaron en el particular ensayo ante el poderoso Athletic de Bilbao, disputado durante 120 minutos, mientras que en los otros cuatro encuentros el conjunto burgalés únicamente recibió un gol y dejó su portería a cero en tres ocasiones.

Estructura sólida e idea reconocible

El Burgos que ha ido tomando forma durante el verano pretende ser diferente al de la pasada campaña. Sergio Francisco ha introducido una propuesta más asociada al dominio mediante la pelota, la salida desde atrás y la presión inmediata tras pérdida. El 4-2-3-1 ha sido el dibujo más habitual, aunque con bastante movilidad entre sus piezas.

La intención es clara: centrales y centrocampistas participan en la construcción, los laterales adquieren profundidad y los futbolistas ofensivos intercambian posiciones para generar superioridades. Esa idea quedó especialmente patente en el estreno ante la Real Sociedad B, resuelto con un 2-0, pero también apareció posteriormente ante Unionistas de Salamanca (0-1) y, sobre todo, en el último ensayo frente a la Cultural Leonesa (0-0).

Precisamente ese empate en el derbi leonés es probablemente la referencia más interesante para el bloque de Iván Ania. En él, el cuadro albinegro dominó durante diferentes fases, tuvo el balón y logró instalarse en campo contrario, pero le faltó profundidad, cierta claridad en los últimos metros y, principalmente, definición. Un problema que ambos conjuntos han compartido durante su preparación.

El gol, la gran incógnita

Los números son elocuentes: solo cuatro tantos en cinco amistosos y 210 minutos consecutivos sin marcar, sumando los 120 ante el combinado bilbaíno, equipo de Primera División, y los 90 frente a la Cultural. Pero existe un dato todavía más significativo: dos de esos cuatro goles llevan la firma de Fer Niño, ya traspasado al Elche.

De los futbolistas que permanecen actualmente en la plantilla, únicamente Fermín y Javi Llabrés han visto puerta durante la pretemporada. El extremo ha dejado, además, una de las notas más positivas del verano burgalés, especialmente desde el costado izquierdo, donde ha aportado desborde y capacidad para generar peligro.

El escenario cambia ahora con la llegada de Álex Forés. El delantero, incorporado desde el Villarreal y uno de los nombres cotizados del mercado de Segunda División, no pudo participar en el último amistoso, por lo que el Burgos ha realizado prácticamente toda su preparación sin quien apunta a convertirse en su principal referencia ofensiva.

Ahí reside una de las grandes incógnitas para el estreno, precisamente. Porque el Córdoba CF, a priori, se encontrará el domingo con un equipo cuya producción ofensiva puede ser sensiblemente diferente a la mostrada durante julio y comienzos de agosto. O por contra: que aún no haya logrado calibrar todo su armamento para la primera jornada.

Lance del pasado Burgos-Athletic Club de Bilbao de pretemporada. / athletic club de bilbao

Presionar su salida, una de las claves

La preparación también ha dejado alguna vía para incomodar al conjunto de Sergio Francisco. El Bilbao Athletic, filial de los rojiblancos -segundo amistoso-, especialmente durante la primera mitad del empate (1-1), consiguió instalar una presión elevada y generar problemas al Burgos en la construcción desde atrás. El equipo albinegro, eso sí, insistió en su idea, pero sufrió para superar las primeras líneas del ataque rival.

Será, por tanto, uno de los aspectos que deberá vigilar el Córdoba CF: dificultar la salida de balón y aprovechar las pérdidas en zonas comprometidas. La otra amenaza pasa por impedir que la circulación de Curro y el trabajo de los centrocampistas encuentren continuidad hacia Llabrés, los laterales o los jugadores que ocupan posiciones interiores.

En esencia, el equipo de El Plantío presentará previsiblemente una versión más protagonista y ligeramente menos defensiva que año atrás, aunque con algo menos de eficacia en los últimos metros.

Un rival condicionado por las bajas

El nuevo proyecto burgalés llega, además, con algunos problemas físicos en su defensa. Álex Lizancos, uno de los laterales derechos destacados del pasado curso, ha tenido que ser operado del menisco interno de la rodilla izquierda y se perderá el inicio de la competición. También Oier Luengo sufrió una fractura en un dedo del pie derecho durante el amistoso ante el Athletic.

Sergio Francisco ha tenido que recurrir así a alternativas como Alberto Dadie en el lateral derecho o Iván Martínez en el eje de la zaga.

A todo ello se suma que el Burgos ha incorporado varias piezas en la recta final de la preparación. El exblanquiverde Ignasi Vilarrasa ya debutó ante la Cultural, pero ni Santiago Lencina ni Álex Forés participaron en ese último ensayo. El equipo que salte al césped de El Plantío, por tanto, puede ofrecer todavía una versión diferente a la contemplada durante buena parte del verano.

El diagnóstico previo al estreno queda así bastante definido: un Burgos sólido, intenso y reconocible con balón, con capacidad para dominar partidos y presionar tras pérdida, pero todavía pendiente de encontrar profundidad y gol. Una filosofía altamente similar a la que precisamente proponen ahora los de Iván Ania, por darle dimensión al asunto.