Isma Ruiz, jugador del Córdoba CF: «No podemos cerrar la puerta a soñar, vivimos de eso»

Cuatro años después de aterrizar en Córdoba casi como un niño y tras haberse ganado a pulso un lugar de privilegio en El Arcángel, Isma Ruiz afronta un nuevo curso con la misma receta que le ha llevado hasta aquí: carácter, trabajo y ninguna intención de ponerse techo. En un verano de mudanzas, el granadino se queda y lo hace convencido de que el Córdoba CF puede volver a mirar alto: «Nosotros no tenemos miedo a nadie y no somos inferiores a ningún equipo». Ya convertido en uno de los rostros reconocibles del vestuario, reivindica el crecimiento experimentado junto a Iván Ania, al que atribuye buena parte de su evolución, y deja claro que su historia de amor con el Reino continúa intacta: «Yo ahora mismo estoy aquí, me siento querido y me encuentro perfectamente en el Córdoba CF». Además, el curso apenas levanta el telón, pero el de Gójar ya tiene claro el camino: «No podemos cerrar la puerta a soñar, vivimos de eso».

Ha sido un verano de mucho movimiento, de altas y salidas. ¿Cómo ve al grupo con tanta cara nueva?

Sí, la verdad que nos hemos plantado ahora con casi todo el equipo nuevo. Como siempre, los nuevos se tienen que adaptar lo más rápido posible a lo que es el club en general, a lo que requiera el míster... Cuanto más rápido logren todo eso, se mostrará mejor en el campo. Depende de la capacidad de cada uno. En este caso, hay gente que se ha adaptado mejor, pero poco a poco estamos haciendo un buen grupo y eso se nota en el día a día. Sinceramente, es un grupo fantástico, yo con eso estoy encantado.

La pretemporada también ha tenido de todo. ¿Cómo lo han vivido desde dentro?

Desde el primer día hemos notado que las sensaciones, en este caso, han ido a más, cada día un poco mejores. Desde que nos conocimos, creo que todos hemos ido a mejor. De la mayoría de los amistosos que hemos disputado, me he ido encantado del terreno de juego. Las sensaciones del equipo también cuentan mucho, que han sido buenas en prácticamente todos. Dentro del vestuario también se ha hablado de cada partido, de los fallos que hemos podido tener, para corregirlos. También de los aciertos, claro está, que los ha habido.

¿Y qué tal les fue el stage en Oliva?

Es una semana dura, eso es verdad. Allí se va a currar, a tratar de que, todo lo que pide el míster, podamos trasladarlo. También ena semana que viene muy bien para hacer grupo. Allí tuvimos también juegos de playa y, sobre todo muchas dobles sesiones. Es un plan de entrenamiento que al final hace que te centres siempre en el verde y seas mucho más profesional.

A lo largo del verano se han despedido jugadores importantes de la plantilla, como Adrián Fuentes, Jacobo, Carlos Marín o Vilarrasa.

Por mi parte, les deseo todo lo mejor a todos los que se han ido. Dentro, obviamente, son cosas que comentamos, pero también es fútbol. Los mercados siguen abiertos, puede salir gente, puede entrar... Ojalá a todos les vaya bien, igual que a los que lleguen aquí. Los que queden por llegar, los recibiremos con los brazos abiertos.

Isma Ruiz, junto al escudo del Córdoba CF situado en la zona mixta de El Arcángel. / VÍCTOR CASTRO

El caso de Vilarrasa, además, es doblemente peculiar: se marcha al primer rival de Liga, el Burgos.

Sí, es curioso (ríe). Será raro, por supuesto. Yo lo comentaba con él cuando estábamos en Oliva, que internamente se sabía. Él aquí lo ha dado todo, estábamos muy contentos con él y ojalá triunfue a donde vaya.

Incluso el nombre de usted sonó en clave de posible traspaso a principios de mercado.

Sí, pero yo aquí sigo. Se hablan mucho de rumores, sobre todo los primeros días. La realidad es que yo ahora mismo estoy aquí, me siento querido y me encuentro perfectamente en el Córdoba CF.

"Yo ahora mismo estoy aquí, me siento querido y me encuentro perfectamente en el Córdoba CF"

La realidad es que aborda su cuarta temporada en el Córdoba CF.

Sí, llegué ya hace cuatro temporadas. Llegué aquí siendo un niño, como aquel que dice, viniendo a Primera RFEF, comiendo barro. Ahora, voy a por mi cuarto año en el Reino.

¿Se esperaba todo lo que ha vivido cuando fichó en verano de 2023?

No me lo esperaba para nada. Además, cuando llegué, el principio fue especialmente duro. Me tiré sin jugar casi las ocho primeras jornadas, imagínate entonces mi pensamiento. Pero ahí es donde está mi carácter, que se nota en el campo, mi personalidad. Tenía dos opciones, o tirar la toalla y decir que me daba igual, o seguir hacia delante, trabajando y compitiendo. Yo tomé el segundo camino, que creo que es el que me representa. Luché, porque soy un luchador, y me gané el puesto. El míster confió en mí y fue un año fantástico. Subimos a Segunda, con el ascenso en las Tendillas... Ahora vamos a por otro año más en Segunda División, donde espero dar lo mejor de mí.

¿Y en qué cree que se diferencia el Isma Ruiz actual del de por entonces?

Cuando llegué no tenía la fuerza que tengo ahora, quizás. Cada segundo que paso aquí lo disfruto al máximo, ya asentado, no es igual que cuando vienes nuevo. Ya llevo aquí un tiempo, conozco mejor el club, su estructura... Me siento muy importante aquí, que creo que es algo bueno. También, gracias a Iván Ania, que es un tío que siempre saca la mejor versión de cada futbolista, he subido el nivel. Conmigo lo ha conseguido, porque yo llegué con una idea de juego distinta a la que él quería, pero me adapté a ella rápido.

Como decíamos, son ya cuatro años en Córdoba, y parece que se encuentra completamente adaptado a la ciudad.

Es como si fuera mi casa. Yo soy de Granada, así que estoy también muy cerca. Ya me sé Córdoba prácticamente de memoria. A mí, que soy más bien de campo, también me gustan así lugares menos típicos como Cerro Muriano o por el estilo, para pasear... La ermita es preciosa, por ejemplo.

¿Y cómo es su día a día fuera del fútbol? ¿Tiene alguna afición?

Aquí en Córdoba no tengo, pero mi hobby son los animales. En Granada, cuando trato de desconectar, tengo mis animales. Lo que hago es apagar completamente el móvil, no pensar por un rato en el fútbol, y todo es paz y tranquilidad, que también me da eso estar allí en casa, con mi familia. Viene bien para resetear. Tengo muchos animales, un montón, pero sobre todo ovejas (sonríe). También tengo caballo. Luego, en Córdoba también tengo amigos. No soy de salir mucho, me gusta relajarme en casa, ir a la piscina y ese tipo de cosas.

"Mi hobby en Granada son los animales. Tengo muchos, un montón, pero sobre todo ovejas"

Es muy activo en redes y, a menudo, se le ha podido ver junto al influencer ‘El Patica’, se ve que son grandes amigos.

Es amigo mío de siempre (ríe). Allá donde yo esté, yo creo que él me acompañará y será del equipo en el que yo esté. Entonces sí, por aquí se ha visto bastante por Córdoba. Es un amigo del pueblo. Ahora puede venir menos, pero durante la temporada espero que pueda venir a vernos a varios partidos.

Y en el vestuario, ¿con quién o quiénes tiene mayor afinidad?

Tengo más afinidad con los que más tiempo llevamos aquí. Me llevo bien con todos, aunque si tuviera que decir uno, quizá al que más cariño y aprecio le tengo ahora mismo es a Carlos Albarrán. Me llevo muy bien con él.

Y ahora, ya después de toda la pretemporada, empieza lo bueno. El día domingo 16 de agosto visitan al Burgos.

Ya estamos muy cerca, afinando cosas. Cuando llegue el partido, esperamos hacerlo bien ante el Burgos y sacar los tres puntos. La pasada temporada caímos por 4-0 allí, sufrimos mucho. Ahora tenemos, aunque no como revancha, la oportunidad de demostrar que queremos ser mejores que quellos. Han tenido muchas salidas, pero también entradas. Aún no sé cómo será el partido.

¿Cómo será volver a formar dupla con Diarra?

Es un mediocentro que yo conozco de sobra, lógicamente. Ascendimos juntos, todo el mundo lo conoce, entonces a él le cuesta menos la adaptación. Ya ha estado en este club y sabe lo que es.

Iván Ania estará encantado… ¿Cómo es su relación con el míster?

No lo sé bien del todo, pero creo que sí, que estará encantado (ríe), nos tuvo juntos aquel año del ascenso. Con el míster, nuestra relación es de mucho respeto, tenemos respeto mutuo. Él hacia el exterior parece muy serio, que a veces, cuando toca, lo es, pero luego también es una persona muy cercana. Es un tío con el que puedes tener un mal día, pero luego, al siguiente, hablar perfectamente. Creo que gestiona muy bien el grupo.

"Iván Ania es un tío con el que puedes tener un mal día, pero luego, al siguiente, hablar perfectamente"

Después del regusto agridulce del curso pasado, sin ese playoff soñado, ¿sienten presión de cara a esta temporada?

No, hacemos borrón y cuenta nueva. Otro año, otra Liga y a ver cómo se da. Es la mejor forma de planteárselo.

Se dice con boca pequeña, pero el objetivo, al fin y al cabo, es intentar optar a una de esas seis primeras plazas.

Bueno, todo es posible y por qué no, pero todavía es pronto para decirlo. Nosotros ahora mismo estamos pensando en el primer partido de Liga que tenemos, en hacerlo lo mejor posible. No miramos más allá de eso.

¿Cree que la plantilla actual podría mejorar a la de la pasada campaña?

Ese tema ya lo lleva la directiva, pero yo veo un buen grupo y con buenos jugadores. Nos hemos reforzado bien, con por ejemplo Juan Gutiérrez en defensa, Tasende en el lateral izquierdo, Adnane, Eder...

Isma Ruiz, en las escaleras de la Preferencia baja de El Arcángel. / VÍCTOR CASTRO

A nivel individual, ¿qué objetivo se propone para esta temporada? ¿Y en lo colectivo?

Yo soy un tío con mucho carácter, con mucha fortaleza, y siempre quiero dar la mejor versión de mí. Mi objetivo es mejorar lo del año pasado, como todas las temporadas. Yo no me pongo límites. Quiero dar la sensación tanto a la afición como al club de que estoy aquí por poderío, porque siempre intento dar lo mejor que hay en mí.

Y en lo colectivo, pues que cada uno dé la mejor versión, que se pueda demostrar en el campo, que se vea desde fuera que somos un equipo competitivo. Sobre todo, que la gente disfrute, porque hacemos un fútbol vistoso. Queremos que a la gente le guste venir a ver al Córdoba CF, como ya se ha mostrado en temporadas anteriores.

Será un curso complicado, con proyectos importantes como Mallorca, Oviedo, Girona, Almería, Las Palmas…

Ya sabemos que los recién descendidos de Primera, a priori, tienen mayores salarios, más dinero... No quiere decir que porque tengan más de cualquiera de esas cosas, sean mejores. Nosotros no tenemos miedo a nadie y no somos inferiores a ningún equipo.

¿Cómo se imagina dentro de un año, en junio de 2027?

Pues no me había parado a pensarlo aún (ríe). De momento, yo tengo contrato en el Córdoba CF y aquí sigo todavía. Y a nivel de ambiciones, nosotros no podemos cerrar la puerta a soñar, vivimos de eso. Hay que soñar siempre con cosas grandes. Soy un tío que siempre quiere soñar cosas grandes.

Para acabar, ¿algún mensaje para la afición?

Decirle que espero que nos vengan a animar todos los fines de semana posibles. Gracias a ellos, nosotros nos sentimos súper a gusto dentro del campo. Necesitamos su apoyo, su ambición. Siempre trataremos de devolverles todo con los mejores resultados posibles. Y nada, que ya mismo volvemos a vernos en el Reino.