El Córdoba CF se dosifica para su primera semana de Liga: mimos para Álex Martín, Medina y Carracedo

La primera semana de competición del Córdoba CF arrancará con la mirada puesta en la enfermería. No porque el parte médico blanquiverde presente, a las puertas del debut ante el Burgos, un escenario especialmente alarmante, sino porque tres futbolistas llegan a estos días finales antes del estreno entre algodones, aunque con margen suficiente para pensar que podrán estar disponibles en El Plantío.

Se trata de Álex Martín, Christian Carracedo y Kevin Medina, los tres realizando trabajo específico a causa de leves molestias musculares asociadas a sobrecargas, si bien con mejor perspectiva en el caso del último de ellos, que incluso tuvo minutos en el amistoso ante el Almería. Ninguno de los tres, sin embargo, ha terminado de completar con normalidad la recta final de la pretemporada, pero la planificación del club y de sus servicios médicos contempla que puedan ir reincorporándose progresivamente al grupo durante los próximos días para llegar en condiciones al duelo del domingo 16 de agosto (19.00 horas).

Tres casos, un mismo objetivo

El caso más reciente es el del propio Kevin Medina, que después de unos días trabajando a menor ritmo sí pudo disponer de minutos en el último amistoso del verano frente al conjunto indálico en Marbella. El malagueño ingresó tras el descanso y fue, de hecho, uno de los pocos argumentos ofensivos que mostró el Córdoba CF durante el abrupto segundo tiempo ante el conjunto de García Pimienta.

Su situación, por tanto, invita al optimismo. Al igual que la de Christian Carracedo, que también arrastra una ligera sobrecarga y que sí participó en el encuentro frente al Elche durante el stage de Oliva fechas atrás, aunque posteriormente no tuvo minutos ni ante el Real Jaén ni en el cierre de la preparación frente al Almería, también por precaución.

Algo más prolongado es el expediente de Álex Martín. El central grancanario tuvo que abandonar por precaución el amistoso frente al Elche, precisamente su exequipo, durante la primera mitad del encuentro disputado todavía en tierras valencianas. Desde entonces no ha vuelto a participar, quedándose fuera tanto de la cita ante el Real Jaén como del último ensayo frente a los almerienses.

Los tres comparten, en cualquier caso, un denominador común: la previsión es que puedan estar disponibles para el estreno. El Córdoba CF tendrá por delante hasta cinco sesiones de trabajo antes de visitar El Plantío, con un único día de descanso en la víspera del encuentro. El objetivo será que los tres puedan recuperar progresivamente la dinámica colectiva y completar el proceso de puesta a punto sin ningún riesgo.

Kevin Medina, junto a parte del cuerpo técnico y médico del Córdoba CF en Marbella. / lof

Cuatro bajas de distinta consideración

El escenario cambia de forma radical al hablar de los futbolistas que, por contra, su ausencia en Burgos no será una novedad. Ahí aparece una nómina de cuatro ausencias de diferente naturaleza y, sobre todo, con plazos mucho más prolongados.

Una de las más claras es la de Franck Fomeyem, que continúa trabajando completamente al margen del grupo y siguiendo un plan de recuperación individualizado junto a los servicios médicos y de readaptación del club cordobesista. También permanecerán fuera de los planes Adilson Mendes y Salim El Jebari, aunque ambos parecen encontrarse un paso por delante dentro de sus respectivos procesos.

Y queda, por último, el expediente más reciente y de mayor gravedad: Jacobo Martí. El lateral sufrió durante el amistoso ante el Elche una lesión inicialmente diagnosticada como de grado dos en el ligamento colateral interno, pero acompañada posteriormente de afectación del menisco y del ligamento cruzado anterior. Una dolencia que le deja fuera, casi seguro, por toda la temporada.