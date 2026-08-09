Cinco sesiones para tumbar al Burgos: así preparará el Córdoba CF su estreno en Liga

Cinco sesiones. Un único día de descanso. Y un objetivo ya perfectamente delimitado: llegar al domingo 16 de agosto en las mejores condiciones posibles para afrontar el estreno de la temporada 2026-2027 ante el Burgos en El Plantío (19.00 horas). El Córdoba CF ya tiene trazado su primer plan de trabajo con el modo competición oficialmente activado, apenas unas horas después de haber puesto el punto final a su preparatoria.

La hoja de ruta de los de Iván Ania arrancará este lunes en la Ciudad Deportiva, a partir de las 10.15 horas, con una sesión a puerta cerrada. Será el primer entrenamiento de una semana que tendrá como principal particularidad la apertura de El Arcángel al cordobesismo, prevista para el martes a las 10.15 horas, en una jornada en la que el conjunto blanquiverde espera recibir un último baño de masas antes de emprender su viaje hacia tierras burgalesas.

El miércoles será la única jornada de descanso contemplada por el cuerpo técnico, antes de afrontar la recta final de la preparación. El jueves, de nuevo en el estadio, la plantilla regresará al trabajo después del día de asueto, mientras que el viernes el escenario se trasladará otra vez a la Ciudad Deportiva, manteniendo la franja horaria de las 10.15 horas.

El último ensayo antes del debut llegará el sábado, también a partir de las 10.15 horas, y nuevamente con El Arcángel como escenario. Será la última oportunidad para que Ania y su equipo técnico terminen de ajustar los detalles del plan diseñado para asaltar El Plantío y comenzar el campeonato con los primeros tres puntos en juego.

El comienzo de lo bueno

Con este calendario queda activada definitivamente la cuenta atrás para el Córdoba CF. La pretemporada arrancó oficialmente el pasado 8 de julio y, tras varias semanas de trabajo, concentraciones, amistosos y pruebas, quedó clausurada el pasado viernes con el duelo ante el Almería en el Marbella Football Center, saldado con una contundente derrota por 4-0.

El posterior entrenamiento de recuperación del sábado puso el cierre definitivo a la etapa de preparación. Este domingo, ya con la plantilla disfrutando de jornada de descanso, quedó atrás la última jornada sin puntos en juego.