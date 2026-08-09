El Cádiz se lleva a Cristian Gutiérrez y el Córdoba CF pierde su primera opción para el lateral izquierdo

El Córdoba CF tendrá que seguir buscando. La primera opción que había contemplado la comisión deportiva blanquiverde para cubrir el hueco dejado por Ignasi Vilarrasa no terminará en El Arcángel. Cristian Gutiérrez ya tiene nuevo destino y será el Cádiz, que ha cerrado su incorporación en calidad de cedido por una temporada procedente de la UD Las Palmas, incluyendo una opción de compra al término de la misma.

De este modo, el lateral izquierdo marbellí, de 25 años, se cae definitivamente de la ecuación cordobesista después de haber sido uno de los nombres que con mayor fuerza habían aparecido sobre la mesa califal para reforzar el costado zurdo, e incluso haber avanzado en las conversaciones para su desembarco. Su perfil encajaba en las necesidades de Iván Ania, pero finalmente será el conjunto gaditano el que se haga con sus servicios.

La operación obliga, por tanto, al club de El Arcángel a activar una alternativa para una posición que ha quedado especialmente condicionada tras el traspaso del propio Vilarrasa al Burgos. El conjunto blanquiverde cuenta actualmente con Dani Tasende como principal opción natural para el puesto, pero la intención pasa por incorporar otro futbolista que complete la demarcación antes del cierre del mercado.

Una opción que convencía en El Arcángel

El nombre de Cristian Gutiérrez había ganado enteros precisamente por tratarse de un futbolista con experiencia contrastada en Segunda División. El costasoleño acumula 126 encuentros en la categoría de plata, después de haber pasado por el Málaga, el Éibar y la UD Las Palmas.

Fue precisamente en Éibar donde alcanzó su mejor versión, convirtiéndose durante dos temporadas en una pieza habitual del conjunto armero y despertando el interés de varios clubes del fútbol profesional. Ese rendimiento le permitió dar el salto a Las Palmas en el verano de 2025, aunque su primera campaña en Gran Canaria quedó muy lejos del protagonismo que había disfrutado en Ipurúa.

Para el Córdoba CF, además, se trataba de un perfil que reunía varias de las características buscadas para el carril zurdo: recorrido, velocidad, capacidad para incorporarse al ataque y posibilidad de actuar tanto como lateral en una defensa de cuatro como en posiciones más avanzadas. Ahora, sin embargo, ese expediente queda cerrado.

Dani Sánchez, otra alternativa sobre la mesa

Con la primera opción descartada, la comisión deportiva blanquiverde debe reorientar sus esfuerzos. Uno de los nombres que también gusta en El Arcángel es el de Dani Sánchez, lateral izquierdo del Málaga, que aparece como otra de las alternativas valoradas para completar una posición que ha quedado huérfana tras los últimos movimientos. De hecho, el malagueño difícilmente contará con protagonismo tras el ascenso boquerón a Primera, por lo que podría encontrar acomodo más allá de La Rosaleda en busca de minutos.

El escenario, por tanto, obliga al Córdoba CF a continuar rastreando el mercado con el objetivo de encontrar un futbolista que acompañe a Tasende y permita a Iván Ania disponer de una pareja de garantías -y con dicha demarcación como posición natural- para volver a apuntalar el carril izquierdo.