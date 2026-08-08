El nuevo Córdoba CF baja el telón de la pretemporada: fortalezas, dudas y una carencia por corregir

Se recogió la red, se guardaron las balas de fogueo y se drenó el cuarto en el que se almacena la pólvora. A partir de ahora, todo será con munición real. O lo que es lo mismo: con puntos en juego. El Córdoba CF ya ha dejado atrás la pretemporada y encara la cuenta atrás hacia el estreno liguero, el próximo 16 de agosto ante el Burgos en El Plantío, con un puñado de conclusiones bajo el brazo y alguna que otra incógnita todavía por resolver.

Y desde lo más reciente, se explica mejor. Porque la última prueba dejó una imagen tan contundente como desconcertante. El Almería se impuso por 4-0 en un partido de dos caras, con una primera mitad notable por parte del conjunto de Iván Ania y un segundo acto de absoluto suspenso. Un resultado que emborrona, en cierto modo, el trabajo realizado durante las semanas anteriores, aunque también vuelve a poner sobre la mesa algunos de los apuntes que ya habían aparecido durante la preparación -así como la necesidad de reforzar ciertas parcelas-.

El saldo definitivo de la pretemporada se queda en dos victorias (Cádiz y Jaén), dos empates (Elche y Orlando Pirates) y dos derrotas (ante el Sevilla en la tanda de penaltis y frente al Almería). Seis partidos que han servido para moldear un equipo renovado y para que el cuerpo técnico haya comenzado a dibujar una versión que apunta hacia un fútbol algo más pragmático, con la defensa y el mediocampo como principales soportes.

Pero también con una asignatura que vuelve a aparecer en rojo: la contundencia en ataque.

La falta de pólvora arriba

El encuentro ante los indálicos volvió a dejar patente una de las constantes del verano. Durante la primera mitad, el equipo califal manejó el partido con cierta solvencia, tuvo buenos momentos con balón, encontró capacidad para someter al rival y generó aproximaciones, aunque con claridad cuestionable. Sin embargo, le volvió a faltar lo que a menudo ha echado en falta este verano, el transformar ese caudal de juego en ventaja...

De hecho, el experimentado Andrés Fernández, meta almeriense, apenas tuvo que intervenir de manera destacada, más exigido por los disparos lejanos de Enol Rodríguez que por verdaderas oportunidades en posiciones de peligro. En resumen: el Córdoba CF llegaba, manejaba y competía de forma aseada, pero no lo traducía.

Ahí aparece uno de los principales interrogantes con los que el conjunto blanquiverde llega al inicio de Liga. De los cuatro delanteros con los que cuenta actualmente Iván Ania, únicamente Víctor Sánchez ha conseguido marcar durante el verano. El atacante firmó un doblete ante el Jaén, sus dos únicas dianas de la pretemporada, mientras que Enol Rodríguez, Ibai Sanz y Diego Percan se han quedado sin ver puerta.

Enol Rodríguez, en el centro de la imagen, en el duelo entre el Almería y el Córdoba CF en Marbella. / LOF

El dato, eso sí, necesita contexto. Casi los cuatro han disputado minutos en posiciones distintas a la de delantero centro, fundamentalmente cayendo hacia la banda izquierda, para cubrir las ausencias provocadas por las lesiones de Salim El Jebari y Adilson Mendes, además de las molestias puntuales de Kevin Medina.

Pero la falta de efectividad no deja de ser una preocupación para el cuerpo técnico. En total, el bloque cordobés ha terminado anotando seis goles en seis amistosos, un registro -principalmente por su reparto- que lógicamente ha reforzado la intención de la planta noble de El Arcángel de acudir al mercado en busca de otro punta. Y no de cualquier perfil: la prioridad pasa por incorporar un ariete más contrastado y con vitola de titular.

Una defensa camaleónica

La otra cara de la moneda había sido, hasta el último ensayo, la defensa. Precisamente la parcela que mayores certezas había ofrecido durante el verano terminó sufriendo un cortocircuito en el segundo acto ante el Almería.

Hasta entonces, el Córdoba CF había recibido cuatro goles en sus cinco primeros amistosos, uno de ellos de penalti. La cifra hablaba de un equipo sólido, ordenado y mucho más contenido en su propuesta defensiva. El póker del Marbella Football Center, no obstante, ha elevado de golpe el expediente hasta las ocho dianas encajadas en seis encuentros.

En cuanto a nombres propios, la pareja formada por Juan Gutiérrez y Rubén Alves, llamados a ocupar el eje de la zaga titular, ha dejado buenas sensaciones durante la preparación. También Dani Tasende y Egoitz Muñoz, presumibles laterales titulares en Burgos, han respondido a las expectativas.

Juan Gutiérrez conduce el esférico en el choque ante el Almería. / LOF

En ese escenario, la lesión de Jacobo Martí supuso un revés importante. El lateral valenciano contaba con opciones para disputar esa titularidad en el carril derecho, pero su rotura del ligamento cruzado y el menisco le obligará a afrontar una larga recuperación y deja un hueco sensible en la estructura defensiva. Tocará seguir fichado y Albarrán permanece como comodín.

El 4-0 ante el Almería, además, tuvo una lectura particular. El nuevo desplazamiento de Diego Bri al lateral izquierdo, donde actuó como relevo de Álex López, que dejó su sitio a Kevin Medina, terminó ofreciendo al conjunto indálico una vía especialmente productiva. De hecho, casi todo el poderío ofensivo rojiblanco se canalizó por ese costado...

Un mediocampo con piezas encajadas

Si ataque y defensa todavía presentan carpetas abiertas en el despacho de la comisión deportiva, el mediocampo aparece como la parcela más definida de cara al cierre del mercado.

La principal incógnita se localiza en la mediapunta, donde Adnane Ghailan parte como única alternativa natural. Diego Percan podría ejercer también en esa posición en caso de necesidad, aunque la evolución de la pretemporada parece apuntar hacia otra dirección: recuperar una estructura que Iván Ania ya utilizó con frecuencia durante la 2023-2024 en Primera RFEF, con un pivote y dos referencias como volantes.

En ese dibujo, Isma Ruiz, Youssouf Diarra y Eder García aparecen como los principales candidatos a asumir protagonismo. El propio Ghailan ofrece una alternativa interesante para aportar filo y capacidad creativa, mientras que Damián Cáceres se presenta como una pieza con recorrido y posibilidades de ganar peso durante el curso.

La otra incógnita es Theo Zidane. El francés, finalmente ampliado por una temporada más después de semanas de incertidumbre -y haber cumplido contrato, por lo que no es una prolongación al uso-, no ha dejado las mejores sensaciones durante la preparación, por lo que encara el comienzo de campeonato con terreno por recuperar.

Diarra protege el esférico en el Almería-Córdoba CF. / LOF

Burgos, ya en el horizonte

Con todas esas notas bajo el brazo, el Córdoba CF ya ha cerrado el capítulo de la preparación. Las balas de fogueo han quedado atrás. También los ensayos, las probaturas y los resultados que, como el propio Iván Ania y su plantel han insistido, ocupan un papel secundario durante estas semanas.

Ahora comienza otra historia. El Burgos espera el 16 de agosto en El Plantío (19.00 horas) y con él llegará el primer examen de verdad para un Córdoba CF que afronta su tercera temporada consecutiva en LaLiga Hypermotion. La pretemporada ha servido para descubrir algunas certezas, detectar carencias y perfilar una idea de juego. Pero también queda mercado, trabajo y margen de mejora.