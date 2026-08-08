El Córdoba CF y su dilema con Víctor Sánchez: oportunidad en Segunda o cesión puntera

El Córdoba CF ha archivado la pretemporada y encara la recta final hacia el estreno de la 2026-2027 en LaLiga Hypermotion con todavía algunas carpetas abiertas sobre la mesa. Una de ellas lleva el nombre de Víctor Sánchez. El delantero sevillano, autor del doblete que dio el triunfo al conjunto blanquiverde ante el Jaén (1-2), ha aprovechado la pretemporada para reivindicarse y obligar a la comisión deportiva a detenerse sobre su caso.

La decisión, a estas alturas, transita por dos caminos concretos. Por un lado, la posibilidad de cederlo a un equipo puntero de Primera Federación, donde pueda disfrutar de los minutos y la responsabilidad que necesita para continuar con su progresión. Por otro, la opción de retenerlo en la primera plantilla y permitirle foguearse directamente en Segunda División, aun siendo consciente de que, con la llegada prevista de otro delantero, no tendría garantizadas todas las oportunidades que podría desear.

De hecho, la pelota está ahora en el tejado de la comisión deportiva y del cuerpo técnico. Y el propio Iván Ania ya dejó claro el pasado jueves, tras el duelo en La Victoria, que la decisión no estaba tomada: «Estoy contento con su rendimiento, con las condiciones que tiene. Es un hombre de área, cotizado en Primera RFEF. Nos puede aportar cosas, tenemos que decidir esta semana, o antes de que se cierre el mercado, si va a ser de primera o plantilla o si no», explicó el técnico blanquiverde.

De Tercera a optar a Segunda

El expediente de Víctor Sánchez tiene, además, una particularidad evidente: su crecimiento ha sido meteórico. El delantero aterrizó en el Córdoba CF durante el pasado mercado invernal, en una operación sobre la bocina que terminó con su anuncio una vez rebasada la hora límite y que derivó inmediatamente en su cesión al Marbella.

Hasta entonces, el sevillano militaba en el Móstoles, en el Grupo 7 de Tercera Federación, donde había dejado un registro goleador extraordinario: 18 tantos en apenas 19 encuentros.

El salto hasta Primera Federación llegó, por tanto, acompañado de una enorme diferencia competitiva, con un salto de hasta dos categorías de por medio. Y pese a desembarcar en un Marbella condicionado por la necesidad de escapar del descenso -objetivo que finalmente no consiguió-, el punta respondió de forma notable. Es más, pronto se convirtió en una pieza fija para José David Cabello, técnico del cuadro costasoleño, disputando 12 encuentros, todos ellos como titular, acumulando 1.025 minutos y firmando tres goles en su estreno oficial en la división.

Víctor Sánchez celebra uno de sus goles ante el Real Jaén en el Trofeo del Olivo. / DAVID TORRES

Una adaptación que, según él mismo explicó, no le supuso un problema. «No lo noté», aseguraba en una entrevista concedida a este periódico el pasado mes de mayo al ser preguntado por el cambio desde Tercera Federación hasta el fútbol de bronce. Y ya entonces se veía «preparado» para el siguiente escalón: «Me veo capacitado, sé que al míster le voy a dar motivos para quedarme», afirmaba el delantero.

«Voy a morir en los entrenamientos»

Su ambición tampoco es nueva. Antes incluso de conocer cuál sería su destino para esta temporada, el delantero ya dejaba clara su intención de pelear por un sitio en el proyecto blanquiverde, como afirmaba hace unos meses: «Me gustaría decir que, pase lo que pase en esta pretemporada, yo voy a morir en los entrenamientos y en el campo de fútbol. Espero marcar muchísimos goles este año en el Córdoba CF e intentar ayudar al equipo a lograr ese objetivo que se proponga, que seguramente sea jugar en la máxima categoría de fútbol español, y ojalá que esté yo ahí para ayudar», señalaba en aquella conversación.

Ahora, su rendimiento durante la preparación ha añadido argumentos a esa declaración de intenciones. El doblete en el Trofeo del Olivo, sus primeros goles del verano, llegó además en un momento especialmente significativo, entonces abriendo la cuenta en la delantera -Enol, Ibai Sanz y Percan no han logrado ver puerta- para acabar por tensar aún más la cuerda en torno a su futuro inmediato.

Víctor Sánchez, en el Elche-Córdoba CF de pretemporada. / LOF

Primera Federación, la otra vía

La otra alternativa pasa por aprovechar la propia progresión del ariete para buscarle acomodo durante una temporada en un bloque de Primera Federación con aspiraciones reales de ascenso. Un contexto en el que podría disponer de continuidad, asumir mayor responsabilidad y seguir midiendo su crecimiento en una categoría que ahora ya conoce.

Interés, en ese sentido, no le falta. Varios clubes de calibre de la división han mostrado ya disposición para hacerse con sus servicios de cara al próximo curso. Si finalmente la comisión deportiva opta por esta vía, el Córdoba CF tendría diferentes destinos entre los que elegir, incluso con margen para apurar la operación hasta las últimas fechas del mercado.

No sería, además, un camino extraño para la entidad blanquiverde. El precedente más cercano está en Mariano Carmona. El delantero murciano pasó la pasada temporada cedido en el Alcorcón, donde firmó seis goles, antes de regresar a El Arcángel y volver a salir este verano. En su caso, el siguiente paso ha sido todavía mayor: competirá cedido en Segunda con el Eldense durante la 2026-2027.