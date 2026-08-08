El Córdoba CF cita a su afición antes del estreno: entrenamiento a puerta abierta el martes en El Arcángel

El Córdoba CF quiere darse un último baño de cordobesismo antes de que empiece lo bueno. Con la pretemporada ya archivada y la cuenta atrás hacia el estreno liguero en marcha, el conjunto blanquiverde ha decidido abrir las puertas de El Arcángel para compartir con su afición una de las primeras sesiones de trabajo de la nueva temporada.

Será el martes, en el Bahrain Victorious Nuevo Arcángel, cuando los de Iván Ania se ejerciten a puerta abierta para el público general. Una iniciativa que permitirá al cordobesismo volver a tener de cerca a su equipo apenas unos días antes de que llegue el momento de la verdad, con el primer duelo de la temporada ya señalado en rojo: el domingo 16 de agosto ante el Burgos en El Plantío (19.00 horas).

El acceso, a partir de las 9.45 horas, será completamente libre y no estará restringido a los abonados. Según ha informado la entidad, los aficionados podrán acceder al estadio por la puerta B de Preferencia, sin necesidad de presentar el carné de socio. La sesión de trabajo arrancará de forma oficial algo después, desde las 10.15 horas.

Un entrenamiento ya con el modo competición

La sesión tendrá, además, un componente diferencial respecto a las anteriores apariciones del Córdoba CF ante su público. No se tratará ya de una jornada cualquiera de la pretemporada, sino de uno de los primeros entrenamientos de la semana de competición, con el estreno ante el combinado burgalés como objetivo inmediato.

La primera sesión de este nuevo plan de trabajo tendrá lugar el lunes, antes de que el martes llegue el turno de compartir el entrenamiento con la grada. Será, por tanto, una oportunidad para comprobar de cerca la evolución de un equipo que ya ha dejado atrás las pruebas estivales, zanjadas el pasado viernes ante el Almería, y que encara los últimos días antes de comenzar a disputar puntos.

El grado de intensidad también apunta a ser diferente. Con la competición oficial a las puertas, el trabajo de Iván Ania estará ya directamente orientado a preparar el encuentro de El Plantío, con la necesidad de afinar los últimos mecanismos y concretar las ideas que el técnico blanquiverde quiere trasladar a su equipo para el inicio de la tercera temporada consecutiva en LaLiga Hypermotion.

Un reencuentro poco habitual

La apertura de El Arcángel permitirá también al cordobesismo disfrutar de una de las contadas oportunidades que ha tenido durante este verano para seguir de cerca la evolución de la plantilla. Durante la preparatoria apenas se produjeron un par de sesiones con acceso libre para los aficionados, además de la disputa del Trofeo Puertas de Córdoba ante el Sevilla, que terminó decidiéndose a favor del conjunto hispalense en la tanda de penaltis.

Ahora, el escenario será distinto. Con la plantilla prácticamente preparada para el estreno y el calendario oficial ya activado, equipo y afición volverán a encontrarse en El Arcángel antes de que se empiece a repartir puntos.