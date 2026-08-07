En directo | Así te hemos contado el partido entre el Córdoba CF y la UD Almería

El Córdoba CF ha cerrado la pretemporada encajando la primera derrota desde su regreso a los entrenamientos. El equipo que dirige Iván Ania ha perdido por un abultado 4-0 ante la UD Almería, uno de los conjuntos de la Liga Hypermotion llamados a luchar por el ascenso a la Primera División. Los blanquiverdes llegaban a este choque invictos en lo que se llevaba de verano, ya que habían sumado dos victorias y tres empates hasta entonces. Sin embargo, la exigente prueba frente al Almería la ha saldado con un revés por 4-0. Los de Iván Ania tuvieron más el balón y generaron más ocasiones en la primera parte. Tras el descanso todo cambió. Los goles de Melamed, Miguel de la Fuente, Álex Sola y Álex Muñoz castigaron en exceso a un equipo que no mereció caer con tanta contundencia. El próximo 16 de agosto llegará el estreno liguero en El Plantío ante el Burgos.

¡Final en Marbella! 90'. Final del encuentro en Marbella. El Córdoba CF cae por 4-0 en un partido en el que encaja los cuatro goles en la segunda parte.

Cuarto gol del Almería 88'. Álex Muñoz aprovecha las facilidades defensivas del Córdoba CF para marcar el 4-0 muy cerca del área pequeña.

Pausa de hidratación 70'. Pausa de hidratación con el Córdoba CF perdiendo por 3-0 en Marbella. La falta de pegada condena por ahora al equipo que entrena Iván Ania.

¡Tercer gol del Almería! 64'. Álex Sola supera a Diego Bri en una pugna cuerpo a cuerpo y marca el 3-0 del Almería.

¡Segundo gol del Almería! 60'. El Almería vuelve a marcar, ahora en una jugada personal de Miguel de la Fuente que culmina con un disparo imparable para Guilherme.

Casi marca el Córdoba 58'. Una recuperación de balón de Isma Ruiz y un centro del granadino acaba con una ocasión clara que no materaliza en gol Kevin Medina.

Cambio en el Córdoba CF 54'. Kevin Medina entra en el campo en sustitución de Álex López.

¡Gol del Almería! 50'. Melamed aprovecha un balón que controla en el borde del área para marcar con un disparo raso.

¡Comienza la segunda parte! 47'. La segunda parte arranca en Marbella en el amistoso que disputan el Córdoba CF y la UD Almería.