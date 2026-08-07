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En directo | Así te hemos contado el partido entre el Córdoba CF y la UD Almería

El conjunto cordobés cae goleado por 4-0 en el amistoso que disputa ante un aspirante al ascenso a Primera en la Liga Hypermotion

Once inicial del Córdoba CF en el duelo ante el Almería.

Once inicial del Córdoba CF en el duelo ante el Almería. / CCF

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Antonio Raya

Antonio Raya

Córdoba

El Córdoba CF ha cerrado la pretemporada encajando la primera derrota desde su regreso a los entrenamientos. El equipo que dirige Iván Ania ha perdido por un abultado 4-0 ante la UD Almería, uno de los conjuntos de la Liga Hypermotion llamados a luchar por el ascenso a la Primera División. Los blanquiverdes llegaban a este choque invictos en lo que se llevaba de verano, ya que habían sumado dos victorias y tres empates hasta entonces. Sin embargo, la exigente prueba frente al Almería la ha saldado con un revés por 4-0. Los de Iván Ania tuvieron más el balón y generaron más ocasiones en la primera parte. Tras el descanso todo cambió. Los goles de Melamed, Miguel de la Fuente, Álex Sola y Álex Muñoz castigaron en exceso a un equipo que no mereció caer con tanta contundencia. El próximo 16 de agosto llegará el estreno liguero en El Plantío ante el Burgos.

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