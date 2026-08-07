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Iván Ania reconoce que "al final decidió la pegada" en la abultada derrota del Córdoba CF ante el Almería

El entrenador asturiano destaca que a su equipo le faltó en la segunda parte "contundencia defensiva"

Iván Ania da instrucciones en el partido contra el Almería.

Iván Ania da instrucciones en el partido contra el Almería. / LOF

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Antonio Raya

Antonio Raya

Córdoba

El Córdoba CF encajó una abultada derrota por 4-0 ante la UD Almería en el último encuentro de la pretemporada. El conjunto blanquiverde encajó los cuatro tantos en la segunda parte. Iván Ania, técnico del bloque cordobés, destacó sobre el partido que "el resultado es negativo, creo que más amplio de lo que se reflejó en el juego, pero al final decidió la pegada, creo que tuvimos falta de contundencia ofensiva en la primera parte, fuimos dominadores pero nos faltó contundencia para poder hacer ese gol". Además se quejó de que "en la segunda parte nos faltó contundencia defensiva".

Eder García conduce el balón en el partido de Marbella.

Eder García conduce el balón en el partido de Marbella. / LOF

Falta de contundencia en defensa

Ania recordó que solo hizo un cambio porque "queríamos que jugaran 90 minutos la mayoría de de los jugadores y ellos cuando sacaron a la gente fresca desde el banquillo pasaron a dominarnos, pero ya te digo que en la segunda parte eché de menos esa contundencia defensiva que tuvimos en la primera parte y que tuvimos casi a lo largo de toda la pretemporada".

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Al hablar del global de la pretemporada hizo hincapié en que el objetivo era que "el equipo fuera cogiendo el tono físico, las ideas y bueno, pues tenemos que tener claro que contra este perfil de equipos si no eres contundente en las áreas es posible que no puedas ganar el partido, lo que se desarrolla entre entre área y área muchas veces no tiene luego reflejo en el marcador y hoy es un claro ejemplo".

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