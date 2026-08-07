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Isma Ruiz apunta que el resultado del Córdoba CF ante la UD Almería "es lo de menos" y que lo relevante es "ir cogiendo sensaciones"
El mediocentro granadino espera que el Córdoba CF ofrezca su mejor versión en el primer partido de la Liga contra el Burgos
El mediocentro y capitán del Córdoba CF, Isma Ruiz, hizo a la conclusión del partido de Marbella un balance de la pretemporada. Sobre la derrota encajada por 4-0 ante el Almería destacó que en estos momentos "el resultado es lo de menos" y que lo importante es "ir cogiendo sensaciones, cogiendo conceptos y llegar lo máximo posible al primer partido ante el Burgos".
El granadino apuntó que se han enfrentando a "equipos de gran nivel de Primera División, en este último contra el Almería es verdad que el resultado no ha sido lo mejor, pero bueno, nos ha servido para coger ritmo, minutos y llegar ante el Burgos en las mejores condiciones posibles".
El ambiente en la plantilla
Isma Ruiz quiso destacar que en la plantilla "hemos formado una buena familia dentro del vestuario, una piña y eso queremos demostrarlo el fin de semana que viene ante el Burgos, a seguir compitiendo y ser el Córdoba que queremos ser".
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