Diego Tosina ficha por el Córdoba Futsal hasta el 2028 pero jugará cedido en el Málaga FS

El Córdoba Patrimonio de la Humanidad continúa trabajando en la configuración de su proyecto de futuro. Ahora ha cerrado la incorporación de Diego Tosina, joven ala malagueño nacido en 2004. El jugador ha firmado con la entidad cordobesa hasta junio de 2028, aunque no se incorporará de inmediato a la plantilla del primer equipo. Diego Tosina disputará la temporada 2026-27 cedido en el Málaga FS, equipo en el que ya militó durante la pasada campaña.

La operación permitirá al Córdoba Patrimonio asegurarse los derechos de un futbolista joven y con margen de progresión, al tiempo que el jugador podrá continuar acumulando minutos y experiencia competitiva. La cesión también dará continuidad a una etapa que Tosina ya conoce, al permanecer en un entorno en el que ha trabajado durante el último curso.

Una apuesta de futuro

Con este movimiento, el Córdoba Patrimonio amplía su planificación más allá de la presente temporada y apuesta por un jugador joven para reforzar su estructura a medio plazo. Tosina permanecerá vinculado al club hasta 2028, por lo que la entidad podrá seguir de cerca su evolución durante la campaña que afrontará en Málaga.

Tosina jugará en un equipo que ha estado muy cerca de quedarse fuera de las competiciones oficiales al excluirlo inicialmente la Federación Española de la Segunda División. Sin embargo, la reclamación de los malacitanos en un juzgado ha acabado provocando su regreso a la segunda liga nacional por un mandato judicial.

Sesión de entrenamiento del Córdoba Futsal en Vista Alegre. / Víctor Castro

El estado de la plantilla

El Córdoba Futsal va a afrontar la temporada con 15 futbolistas en la plantilla. A día de hoy, el Córdoba Futsal mantiene a diez con contrato firmado al menos hasta el 2027, una nómina de futbolistas que forman los porteros Víctor y Fabio, el cierre Hugo y los alas Murilo , Zequi, Titi del Rey, Javi Aranda y David Fernández. Además, ha fichado al cierre madrileño Alvarito (exMálaga Ciudad Redonda), a los alas zurdos Ivi (exAlzira), Faly (cedido por el Valdepeñas) y Lucas Perin (exAnderlecht), al ala diestro Pablo Ordóñez (ex Málaga Ciudad Redonda) y a los pívots Miguel Ángel Palacio (exElPozo Murcia B) y Pablo Ibarra (exPinatar). El ala Diego Tosina jugará cedido en el Málaga Fútbol Sala.

Las bajas en la plantilla son los cierres Pablo del Moral, Andrei y Nacho Gómez, los alas Arnaldo Báez. Enzo Báez y Carlos Gómez y los pívots Nacho Parreño y Tomás Pescio. El entrenador granadino David Fernández ha subido desde el filial para ocupar el banquillo en sustitución del argentino Emanuel Santoro.