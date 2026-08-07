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El delantero ruso Obolskii ficha por el Sabadell tras cerrar su etapa en el Córdoba CF

El punta se compromete con el conjunto arlequinado hasta 2028 y buscará recuperar protagonismo en el regreso del club catalán a Segunda División

Obolskii, en un encuentro del Córdoba CF.

Obolskii, en un encuentro del Córdoba CF. / Manuel Murillo

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Antonio Raya

Antonio Raya

Córdoba

Nikolai Obolskii ya tiene nuevo destino después de finalizar su etapa en el Córdoba CF. El delantero ruso se ha convertido en nuevo jugador del CE Sabadell, con el que ha firmado un contrato hasta junio de 2028 para reforzar el ataque del conjunto arlequinado en su regreso a Segunda División.

El atacante, de 29 años, abandona la entidad blanquiverde después de dos temporadas marcadas por un protagonismo desigual. El Córdoba CF confirmó su despedida tras concluir la vinculación entre ambas partes y destacó el compromiso, la profesionalidad y la actitud mostrada por el futbolista durante su paso por El Arcángel.

Dos temporadas en el Córdoba CF

Obolskii llegó al Córdoba en el verano de 2024, coincidiendo con el regreso del conjunto cordobesista a la Liga Hypermotion. Durante su primera campaña participó en 33 partidos ligueros y marcó tres goles, unas cifras acompañadas por su trabajo físico, su capacidad para disputar balones y su implicación en la presión.

Su situación cambió durante el último curso. El delantero perdió presencia en las alineaciones y terminó la temporada con once apariciones, todas ellas desde el banquillo, y algo más de cien minutos de juego, sin conseguir marcar.

La falta de continuidad abrió la puerta a su salida una vez concluido su contrato. El Sabadell le ofrece ahora la posibilidad de mantenerse en el fútbol profesional y competir por minutos dentro de un proyecto que afronta una nueva etapa tras conseguir el ascenso.

Obolskii, en la firma del contrato con el CE Sabadell.

Obolskii, en la firma del contrato con el CE Sabadell. / CE Sabadell

Experiencia en el fútbol español

Formado en la cantera del Dinamo de Moscú, Obolskii inició su trayectoria profesional en Rusia antes de trasladarse al fútbol español en 2020. Su primera experiencia llegó en el Barakaldo. Posteriormente militó en la Cultural Leonesa y el Ibiza, equipos con los que acumuló 32 goles en 136 partidos dentro de la categoría de bronce antes de dar el salto a Segunda División con el Córdoba CF. El delantero llega, por tanto, a la Nova Creu Alta con un amplio conocimiento de las competiciones españolas y con experiencia en distintos contextos deportivos.

Un nuevo refuerzo para el ataque arlequinado

El Sabadell incorpora a un delantero caracterizado por su envergadura, su capacidad para jugar de espaldas y su esfuerzo en el trabajo sin balón. Obolskii deberá competir por un puesto dentro de una línea ofensiva que ha recibido numerosos refuerzos para afrontar el regreso a la categoría de plata. Su fichaje amplía las alternativas del técnico Ferran Costa y aporta un perfil diferente para los partidos que requieran mayor presencia física en el área.

Para el jugador comienza una etapa en la que tratará de recuperar la continuidad que no tuvo durante su última temporada en Córdoba. El Sabadell confía en que su experiencia y sus condiciones puedan ayudar a un equipo cuyo primer objetivo será consolidarse en Segunda División.

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Obolskii cierra así su paso por el Córdoba CF y abre un nuevo capítulo en la Nova Creu Alta, donde buscará reencontrarse con los minutos y los goles.

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