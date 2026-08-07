El Córdoba CF se desmorona en un extraño cierre de temporada ante un afilado Almería

Se acabaron las pruebas. El Córdoba CF bajó el telón de la pretemporada con un ensayo de sensaciones encontradas frente al Almería (0-4), tan convincente durante una primera mitad en la que fue superior por momentos como irreconocible tras el descanso, cuando un vendaval rojiblanco desnudó de golpe sus dudas defensivas. Un regusto agridulce para cerrar el verano, el último antes de que empiece lo de verdad. Porque a partir de ahora ya no habrá margen para experimentos ni conclusiones a medias: la siguiente vez que el balón eche a rodar será sin red y con puntos en juego.

Sobre el terreno, el último ensayo del verano arrancó comedido. Conforme a lo previsible, apostó Iván Ania por un once de lo más variopinto, a caballo entre la idea de dar cierto alivio a los protagonistas -por ellos optó por prácticamente armar dos equipos independientes- que apenas 12 horas antes habían saltado a competir en La Victoria ante el Real Jaén en el Trofeo del Olivo (1-2), en la penúltima parada de la precampaña, y también aprovechar para una traca final de probaturas. Saltó el asturiano con Guilherme Fernandes bajo palos, secundado por una zaga con la dupla Álex López-Egoitz Muñoz a cargo de los carriles y Juan Gutiérrez y Rubén Alves en el eje. Youssouf Diarra fue la introducción en mediocampo, junto a Isma Ruiz y Eder García para apuntalar una sala de máquinas que de inicio ya dejó cierta inclinación ofensiva.

Diego Bri y Percan fueron los elegidos para dar vuelo por las alas, mientras que Enol Rodríguez, en punta, partió como referencia en la búsqueda del tercer y último triunfo estival.

Tampoco se guardó mucho García Pimienta, ahora a los mandos del combinado almeriense tras la salida -y el ascenso frustrado- de Rubi, con nombres propios de la categoría como Melamed, Álex Sola o el también fichado Cipenga, sin ir más lejos, recogidos en su propuesta.

Y es que en liza comparecían dos bloques con la idea, al menos sobre el papel, de competir por los puestos cabeceros en esta 2026-2027 que se avecina por LaLiga Hypermotion. También de zanjar positivamente sus respectivas pretemporadas…

Las cartas de presentación

En cuanto a objetivos iniciales, si preguntan por Almería más clara parece su candidatura. El sinsabor del no ascenso ante el Málaga ha redoblado la tensión en territorio rojiblanco, aunque también la apuesta. Por músculo económico, plantilla, capacidad y casi que inercia, se les espera pugnando por un sitio en el podio. Mientras, la coyuntura de los blanquiverdes parece más terrenal, quizá incluso más afín a una apuesta -que podría salir bien o mal- que a una jugada decidida en busca de dar otro paso en el fútbol profesional.

A priori, así lo ha sugerido su mercado de fichajes hasta el momento, con margen de acción hasta el próximo 1 de septiembre, cuando eche la persiana. En todo caso, pronto es, como cada verano, para lanzar conclusión alguna. Aquí todo son balas de fogueo.

Igualmente inició así el asunto en Marbella, en la última cita -paradójicamente- todavía sin munición real de por medio... La pólvora queda reservada para el estreno del 16 de agosto en El Plantío ante el Burgos (19.00 horas), aunque Enol fue el encargado de arrancar la primera página del relato frente a los almerienses en el complejo costasoleño.

Se escapó por zancada el asturiano pasado el cuarto de hora en el reloj, con un zapatazo desde el pico del área que cerca estuvo de sorprender a Andrés Fernández. También la tuvo de nuevo tras otro episodio de tanteo, entonces revolviéndose en el área indálica para buscar, aunque algo forzado, un disparo mordido justo después de deshacerse con mucha calidad de la presión de Nelson Monte.

Y es que, más allá de la igualdad general, había saltado autoritario el cuadro blanquiverde. Lo confirmó el canterano Álex López a la media hora, aprovechando un centro algo pasado de Egoitz Muñoz -que estaba sabiendo leer bien los espacios a la espalda de Percan- para exigir a un atento Andrés Fernández con un testarazo en el segundo palo.

Porque más dominio, más control y, en definitiva, mejor juego, mostraba el Córdoba CF. Entre líneas, Diarra explotaba los famosos intervalos, Bri también estaba logrando encontrar carretera por banda izquierda, mientras que arriba todo pivotaba por Enol -muy activo-, quién igualmente fue el encargado de cerrar la primera mitad con el tercero de sus latigazos lejanos, quizá el más preciso, que a punto estuvo de colocar el 1-0 cuando caía la bocina a vestuarios.

Lance del Córdoba CF-Almería de pretemporada en Marbella. / CÓRDOBA

Se desata el Almería

El segundo acto arrancó igual de animoso. Dos carreras tiró de inicio el bloque de Iván Ania, aunque fueron los almerienses, estimulados por la entrada de más nombres propios como Sergio Arribas, los que dieron el primer bocado. Condujo con velocidad precisamente el canterano madridista a la espalda de Álex López para encontrar rápido a Quim, quién descargó ante Melamed para que el catalán la alojase directamente en la escuadra.

Fue ese el inicio de una ráfaga ofensiva -la clásica de los almerienses- que pasada la hora de juego ya había colocado a los de El Arcángel con tres goles en la cuenta, pero en su contra. Otro recién ingresado como Miguel de la Fuente castigó con el segundo, cruzando un zapatazo inapelable frente al que poco -o nada- pudo hacer Guilherme, mientras que apenas un par de acciones después fue Álex Sola, ganándole el duelo físico a un Diego Bri que había pasado al lateral zurdo, el que aumentó la renta.

Kevin Medina, por su parte, era el que buscaba reenganchar a los blanquiverdes arriba. Entre tantos zarpazos, tiempo para una doble ocasión tuvieron tanto el malacitano como el propio Bri, aunque bien desactivada por la zaga costera.

La constelación de nombres propios del fútbol de plata siguió creciendo en Marbella. Chirino, Pulido, Álex Muñoz… Y el Córdoba CF continuaba sin reencontrar esa fiabilidad defensiva de la que tanto había hecho gala a lo largo de casi toda la precampaña, muy superado por una segunda unidad visitante enchufadísima en los metros finales.

Lance del Córdoba CF-Almería de pretemporada en Marbella. / CÓRDOBA

El arreón final regresó el pleito a su cauce, eso sí. Triunfo en mano, y amplio, los de García Pimienta rebajaron arriba, mientras los cordobeses se arrimaron más al arco, defendido por Fernando tras el entre tiempo. Muy alta se le marchó otra a Medina, sin suerte volvió a arremeter Enol e incluso Guilherme puso punto y final al derbi amistoso con un paradón a bocajarro ante el misil de Chirino. O eso parecía, porque Álex Muñoz explotó el último resquicio para colocar el cuarto y definitivo en el electrónico.

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