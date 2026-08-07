El Burgos, primer rival del Córdoba CF en Liga, se queda con el cotizado Álex Forés

Otro que buscará complicar el estreno. El Burgos, primer rival del Córdoba CF en la temporada 2026-2027 de LaLiga Hypermotion, sigue dando forma a su renovado proyecto y acaba de hacerse con uno de los nombres propios del mercado de la categoría de plata. Y es que el conjunto castellano-leonés ha hecho oficial este viernes la incorporación de Álex Forés, atacante procedente del Villarreal que también había figurado entre las opciones manejadas por la comisión deportiva blanquiverde durante el verano y que finalmente cierra su pase a El Plantío hasta 2030.

«El ‘9’ ya está aquí. Él está preparado para lo que viene», anunció la entidad burgalesa a través de sus canales oficiales, en una operación que devuelve potencia a la parcela ofensiva burgalesa tras la salida de Fer Niño en la presente ventana de fichajes con rumbo al Elche de Primera División.

Un Burgos muy reformado

El fichaje del atacante supone, además, un nuevo paso dentro de la profunda remodelación que está acometiendo el próximo rival blanquiverde. El conjunto dirigido por Sergio Francisco ha tenido que reconstruir buena parte de su plantilla después de un verano especialmente activo en el capítulo de salidas.

La marcha del propio Fer Niño a tierras ilicitanas, en una operación cifrada en tres millones de euros, había dejado además un hueco importante en la punta de ataque burgalesa. Ahora, parte de esos recursos han permitido al club albinegro incorporar a un delantero de peso con vistas a mantener su condición de aspirante al ascenso.

Álex Forés se convierte así en su séptima incorporación del mercado. Con anterioridad, el Burgos ya había comunicado los desembarcos de Javi Llabrés, Alberto Dadie, Oier Luengo, José Gragera, Santiago Lecina, cedido, e Ignasi Vilarrasa, traspasado por el Córdoba CF.

El capítulo de salidas, mientras tanto, ha sido todavía más extenso. Hasta nueve futbolistas han abandonado la disciplina burgalesa durante el verano, entre ellos varios de los pilares del pasado curso como Fer Niño, Florian Miguel, Iván Morante y Miguel Atienza. A ello se suma la marcha del técnico Luis Miguel Ramis al Osasuna y el final de la cesión de Hugo Cuenca.

Las lesiones pasan factura

La reconstrucción burgalesa no está exenta, además, de contratiempos físicos. De hecho, en las últimas fechas se han producido dos lesiones de importancia dentro de la plantilla de Sergio Francisco.

La más reciente afecta a Álex Lizancos, uno de los laterales derechos más destacados de la pasada temporada y futbolista que apuntaba incluso a recalar en el Osasuna. El defensor sufrió una rotura parcial del menisco interno de la rodilla izquierda durante un entrenamiento, lesión que le ha obligado a pasar por quirófano y que le mantendrá aproximadamente dos meses alejado de los terrenos de juego.

También permanece de baja Oier Luengo, uno de los fichajes realizados este verano, después de sufrir la fractura de un dedo de su pie derecho durante el amistoso disputado frente al Athletic Club de Bilbao la pasada semana.