En directo | Así te hemos contado el partido entre el Córdoba CF y el Real Jaén

El Córdoba CF derrotó al Real Jaén por 1-2 en el penúltimo partido de la pretemporada. El bloque que dirige Iván Ania superó con merecimiento a su rival jienense en la disputa del Trofeo del Olivo. El choque lo jugó frente a un rival recién ascendido a la Primera Federación. Este triunfo le sirvió al bloque blanquiverde para mantenerse invicto en la pretemporada, ya que ha sumado dos victorias y tres empates hasta el momento, dando en general una buena imagen en todos ellos. Tras el choque de Jaén, este viernes a las 10.30 cerrará sus partidos de preparación midiéndose a la UD Almería en el Marbella Football Center.

¡Victoria del Córdoba CF' 92'. El Córdoba CF acaba llevándose la victoria y el título en el Trofeo del Olivo.

Casi empata el Jaén 88'. Lozano centra desde la banda derecha del Jaén con peligro pero ninguno de sus compañeros llega a rematar con acierto.

Segundo cambio en el Córdoba CF 73'. Lidueña sale del terreno de juego y Viti, otro canterano, entra en su lugar.

¡Gooooool del Córdoba CF! 60'. Un pase en profundidad dentro del área de Damián Cáceres acaba en las botas de Víctor Sánchez tras un rechace. El sevillano no perdona y marca su segundo tanto y del Córdoba CF en el partido.

¡Segunda parte en La Victoria! 56'. La segunda parte ya está en marcha en La Victoria. Menos ritmo en los dos equipos con respecto a la primera mitad.

¡Descanso en La Victoria! 46'. El partido llega al descanso en Jaén con empate a un tanto en el marcador.

¡El Real Jaén empata de penalti! 38'. El colegiado del encuentro decreta un penalti que Siverio transforma en el tanto del empate.

Pausa de hidratación con ventaja del Córdoba CF en el marcador 28'. La primera pausa de hidratación llega con el Córdoba CF ganando por 0-1. Los de Ania, superiores ante su rival de Primera Federación.

Dani García sale del campo por lesión 20'. Dani García tiene que abandonar el campo por una lesión. Albuera sale en su lugar.