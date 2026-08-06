En directo | Así te hemos contado el partido entre el Córdoba CF y el Real Jaén

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El conjunto que entrena Iván Ania derrota por 1-2 al conjunto jienense de la Primera Federación en la disputa del Trofeo del Olivo

El encuentro Real Jaén - Córdoba CF, en imágenes

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El encuentro Real Jaén - Córdoba CF, en imágenes / LOF

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Antonio Raya

Antonio Raya

Córdoba

El Córdoba CF derrotó al Real Jaén por 1-2 en el penúltimo partido de la pretemporada. El bloque que dirige Iván Ania superó con merecimiento a su rival jienense en la disputa del Trofeo del Olivo. El choque lo jugó frente a un rival recién ascendido a la Primera Federación. Este triunfo le sirvió al bloque blanquiverde para mantenerse invicto en la pretemporada, ya que ha sumado dos victorias y tres empates hasta el momento, dando en general una buena imagen en todos ellos. Tras el choque de Jaén, este viernes a las 10.30 cerrará sus partidos de preparación midiéndose a la UD Almería en el Marbella Football Center.

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