Real Jaén - Córdoba CF y Almería - Córdoba CF: horario y dónde ver por televisión los dos últimos amistosos de pretemporada del conjunto blanquiverde

Quinto y sexto amistoso de la pretemporada del Córdoba CF. El conjunto de Iván Ania disputará este jueves y este viernes los dos últimos amistosos del verano ante el Real Jaén de la Primera Federación y contra la UD Almería de Segunda.

El Córdoba CF viene de sumar, primero, un empate a un gol ante el Orlando Pirates, partido disputado en las instalaciones del Marbella Football Center. Fue un encuentro muy típico de verano, muy de estreno de pretemporada, en el que lo más interesante tuvo que ver con las múltiples caras nuevas que componen el plantel que dirige un Iván Ania que deberá ajustar al máximo el juego del equipo de cara a la Liga, pero también de cara a la política de fichajes de la entidad blanquiverde.

Posteriormente, el Córdoba CF arrancó un nuevo empate, en esta ocasión, ante el Sevilla FC, en el Trofeo Puertas de Córdoba, ante el que cayó en la tanda de penaltis. A continuació, el equipo de Ania se impuso por 1-0 al Cádiz CF en El Palmar de Sanlúcar de Barrameda con gol de Diego Bri, en un partido en el que las sensaciones fueron las mejores del verano.

En su cuarto amistoso veraniego empató a dos tantos en Oliva contra el Elche, con goles de Ghailan y Carracedo. La grave lesión de Jacobo Martí fue la peor noticia del partido.

Diego Bri pugna por un balón en el encuentro contra el Elche. / LOF / Vicente Vidal

Horario del amistoso Real Jaén - Córdoba CF

El choque entre el Real Jaén y el Córdoba CF tendrá lugar este jueves, 6 de agosto a las 20.00 horas en el estadio Caja Rural La Victoria. El título del Trofeo del Olivo estará en juego.

Horario del amistoso del UD Almería - Córdoba CF

El partido entre Córdoba CF y la UD Almería se jugará este viernes 7 de agosto a partir de las 10:30 horas en las instalaciones del Marbella Football Center.

Dónde ver ambos partidos

El encuentro Almería-Córdoba CF podrá verse a través de la página de YouTube del Córdoba CF. A partir de las 10:30 horas de este viernes, los seguidores cordobesistas y todo aquel aficionado al fútbol que quiera ver la evolución del conjunto blanquiverde podrá hacerlo pinchando en ese link, en el que accederá a las imagenes del encuentro entre el Córdoba CF y la UD Almería.

El duelo Jaén - Córdoba CF no podrá verse por ningún canal. Sin embargo, la entidad cordobesa hará gestiones a lo largo del día para que finalmente también pueda verse a través de su canal de YouTube.