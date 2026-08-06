Así es el nuevo balón de LaLiga con el que competirá el Córdoba CF en la temporada 2026-27

El Córdoba CF ya entrena con el nuevo balón oficial de las competiciones gestionadas por LaLiga para la temporada 2026-27. El esférico, desarrollado por Puma, recibe el nombre de Stellar Nitro Ultimate y está concebido para responder a las exigencias de un fútbol cada vez más rápido e intenso. La marca lo presenta como el balón más innovador y tecnológicamente avanzado que ha fabricado hasta ahora para las principales competiciones del fútbol mundial.

Un balón diseñado para un juego más rápido

El Stellar Nitro Ultimate ha sido creado para adaptarse a la evolución del juego y potenciar la velocidad en cada acción. Su principal novedad se encuentra en el núcleo Nitrofoam, una espuma con infusión de nitrógeno que devuelve más energía después del impacto. Esta tecnología permite que los controles, los pases y los disparos salgan del pie con mayor velocidad y capacidad de respuesta. El Córdoba CF ya utiliza el nuevo modelo durante sus entrenamientos, con el objetivo de que los jugadores se adapten a su comportamiento antes del comienzo de la competición oficial.

Isma Ruiz, con el nuevo balón de la temporada 2026-27, en un entrenamiento. / Manuel Murillo

Presente también en la Premier League y la Serie A

El balón de Puma no será exclusivo de las competiciones españolas. El Stellar Nitro Ultimate también será el esférico oficial de la Premier League y de la Serie A, por lo que estará presente en tres de las principales competiciones del fútbol europeo. Su utilización en distintos campeonatos refuerza la apuesta de la marca por un modelo común para el fútbol profesional de máximo nivel.

Una estructura para mejorar la precisión

La ingeniería del balón se apoya en una construcción de paneles 4+4, diseñada para equilibrar el flujo de aire y reducir la resistencia durante el golpeo. Esta estructura pretende ofrecer una trayectoria más precisa y estable, tanto en los pases como en los disparos.

La superficie exterior presenta además un acabado más rugoso y con relieve. Según Puma, este diseño ayuda al balón a cortar mejor el aire, conservar su velocidad y mantener la estabilidad durante el vuelo.

Un diseño reconocible sobre el césped

El nuevo balón combina sus innovaciones técnicas con una imagen moderna. Sobre una base blanca aparecen detalles gráficos en tonos fucsia, turquesa y morado. Las formas oscuras, con predominio del negro, aportan profundidad y aumentan el contraste de los colores durante el movimiento.

El resultado es un balón fácilmente identificable sobre el terreno de juego y pensado para mantener una buena visibilidad durante los partidos. El Córdoba CF continuará trabajando con el Stellar Nitro Ultimate durante las últimas sesiones de pretemporada para llegar plenamente adaptado al estreno en la Liga Hypermotion.