El Mallorca bate su récord de abonados, prepara la venta de Samu Costa por 22 millones de euros y golea al PSG con un gol del cordobés Raíllo

El RCD Mallorca afronta una temporada marcada por dos cifras históricas. El club balear ha alcanzado los 19.552 abonados para la campaña 2026-27, su mejor registro en Segunda División, mientras trabaja para cerrar la venta de Samu Costa al Al Nassr por 22 millones de euros. Al mismo tiempo ha goleado al campeón de Europa, el PSG, por 3-0 com goles de Luvumbo, Jan Virgili y el cordobés Antonio Raíllo.

El respaldo social adquiere todavía más valor después del descenso de categoría. Lejos de alejarse del equipo, la afición ha respondido con una cifra que sitúa esta campaña entre las cuatro con mayor número de abonados de la historia del Mallorca.

Un récord de abonados en Segunda División

Los 19.552 carnés superan todos los registros anteriores del club bermellón en la categoría de plata. El dato refuerza el objetivo de convertir Son Moix en uno de los principales argumentos del Mallorca para pelear por el regreso inmediato a Primera División.

El director general de Negocio de la entidad, Alfonso Díaz, ha calificado la respuesta de la afición como un éxito y ha destacado la importancia de contar con cerca de 20.000 seguidores en cada encuentro como local durante una temporada en Segunda.

El club ha logrado conservar una masa social muy amplia pese al golpe deportivo del descenso. El reto será ahora trasladar ese respaldo desde las gradas al rendimiento de un equipo profundamente renovado y construido para luchar por el ascenso.

Los aficionados del Mallorca siguen un encuentro. / RCD Mallorca

Samu Costa, camino del Al Nassr

Al crecimiento social se une una operación de mercado que también puede entrar en la historia del Mallorca. El traspaso de Samu Costa al Al Nassr se encuentra muy avanzado y está previsto que se cierre por unos 22 millones de euros.

El centrocampista portugués se incorporaría al conjunto saudí, donde compartiría vestuario con futbolistas como Cristiano Ronaldo y João Félix. Antes de oficializarse la operación todavía deben completarse los últimos trámites administrativos y contractuales.

De confirmarse la cifra anunciada, la venta se convertiría en la más elevada realizada por el Mallorca, por delante del traspaso de Kang-in Lee al Paris Saint-Germain.

Una importante plusvalía para el Mallorca

El Mallorca incorporó a Samu Costa desde la UD Almería en 2023 por una cantidad cercana a los tres millones de euros. Tres temporadas después, su salida multiplicaría considerablemente la inversión realizada por la entidad balear.

El club mallorquín, sin embargo, no recibirá íntegramente los 22 millones. El Almería mantiene un porcentaje sobre la plusvalía de una futura venta, por lo que también se beneficiará económicamente de la operación.

La marcha del internacional portugués supondría una baja deportiva importante, pero proporcionaría al Mallorca recursos para reforzar la plantilla y adaptarla a las exigencias de la Liga Hypermotion.

Dos hitos para comenzar una nueva etapa

El récord de abonados y la posible mayor venta de su historia reflejan las dos caras del nuevo escenario bermellón.

Por un lado, el Mallorca cuenta con el respaldo masivo de una afición que mantiene su compromiso pese al descenso. Por otro, el club está a punto de completar una operación que reforzará su situación económica y aumentará su margen de actuación en el mercado.

Los 19.552 abonados y los 22 millones del traspaso de Samu Costa marcan así el inicio de una temporada en la que el principal desafío será recuperar cuanto antes un lugar en Primera División.

Una goleada al PSG

El Mallorca acaba también de golear al campeón de la Champions de las dos últimas temporadas, el PSG, por 3-0 en el partido de presentación ante su afición. Luvumbo, Jan Virgili y el cordobés Antonio Raíllo marcaron los tantos.