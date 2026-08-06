El Córdoba CF conquista el Trofeo del Olivo en Jaén con un doblete de Víctor Sánchez

El Córdoba CF se proclamó campeón del Trofeo del Olivo después de imponerse por 1-2 al Real Jaén en el Estadio Caja Rural La Victoria. Víctor Sánchez fue el gran protagonista del choque al firmar los dos goles del conjunto blanquiverde. El triunfo le sirvió a los de Iván Ania para mantenerse invictos en la pretemporada, ya que han sumado dos victorias y tres empates hasta el momento.

El técnico asturiano desplazó a Jaén a 16 jugadores, solo ocho de ellos pertenecientes a la primera plantilla. Iker Álvarez comenzó el encuentro bajo los palos. Dani Tasende, Carlos Albarrán, Miguelón y Dani García formaron la defensa, mientras que Theo Zidane y Damián Cáceres ocuparon el centro del campo. Adnane Ghailan actuó en la mediapunta y el frente ofensivo estuvo compuesto por Lidueña, Ibai Sanz y Víctor Sánchez, con el punta sevillano como referencia.

El Córdoba CF comenzó el partido controlando a un rival de inferior categoría, pero muy motivado ante su afición. La defensa blanquiverde trató de evitar riesgos en la salida de balón y contó en varias ocasiones con la colaboración de Iker Álvarez, que no dudó en abandonar su área para participar en la circulación.

Llega el primer gol

Los de Iván Ania buscaron con frecuencia a sus jugadores de banda y encontraron pronto el premio. En el minuto 9, el canterano Lidueña penetró en el área y sirvió un pase que Víctor Sánchez convirtió en el 0-1, muy cerca de la línea de gol. El tanto confirmó el buen inicio del Córdoba, que estaba encontrando espacios en los costados y generando peligro a partir de la movilidad de sus atacantes. El primer contratiempo para los cordobeses tuvo lugar en el minuto 17. Dani García se vio obligado a retirarse del campo por una lesión, entrando Albuera en su lugar.

El Real Jaén mejoró a partir del minuto 15. Moha tuvo en el 20 la mejor ocasión del Real Jaén hasta entonces. Una jugada personal del atacante acabó con un disparo desde el borde del área que se marchó alto por poco. Ocho minutos después llegó una nueva ocasión para los jiennenses. Una buena combinación terminó con un pase de la muerte de Martos, aunque Siverio no consiguió alcanzar el balón en el área.

Víctor Sánchez celebra con Adnane Ghailan el primer gol del Córdoba CF. / LOF

El Real Jaén empata de penalti

El Real Jaén intensificó su presión durante la recta final de la primera mitad, especialmente desde su banda izquierda. El conjunto local pasó a tener más posesión y obligó al Córdoba a defender durante varios minutos cerca de su propia área. Una nueva acción por ese costado terminó con Siverio controlando el balón dentro del área. Miguelón agarró al delantero jiennense y el árbitro señaló penalti. El propio Siverio se encargó del lanzamiento y marcó el 1-1 en el minuto 38.

El Real Jaén mantuvo la iniciativa durante los últimos compases de la primera parte, impulsado por una afición que no dejó de animar. Sin embargo, el marcador no volvió a moverse y ambos equipos alcanzaron el descanso con empate a un gol.

La segunda mitad comenzó con menos ritmo que la primera. El Córdoba mantuvo su intención de generar peligro por las bandas, mientras que el Real Jaén aguardaba más replegado en busca de una pérdida que le permitiera salir al contragolpe. Carlos Albarrán y Damián Cáceres resultaron fundamentales para frenar las transiciones locales y evitar que el rival encontrara espacios a la espalda de la defensa.

Víctor Sánchez marca el segundo gol del Córdoba

El Córdoba CF se acercó con peligro en el minuto 58 mediante una jugada por su banda derecha. Adnane Ghailan envió un centro al área que Ibai Sanz estuvo muy cerca de transformar en gol. El atacante no consiguió rematar con precisión por muy poco, pero la acción confirmó el dominio blanquiverde en ese tramo del encuentro.

Sí llegó el segundo gol del Córdoba CF en el 60 con otra jugada por la banda derecha. Un pase en profundidad dentro del área de Damián Cáceres acabó en las botas de Víctor Sánchez tras un rechace. El sevillano no perdonó y marcó su segundo tanto y del Córdoba CF en el partido. El delantero sevillano completó así su doblete después de abrir el marcador durante la primera mitad.

El segundo gol permitió al equipo que entrena Iván Ania controlar el encuentro con mayor comodidad. El Real Jaén acusó el golpe y tampoco consiguió reaccionar después de los nueve cambios realizados por su entrenador en el minuto 62. El partido llegó a la segunda pausa de hidratación con la sensación de que el Córdoba tenía la victoria bajo control.

El Jaén busca el empate a la desesperada

El Real Jaén buscó el empate en los últimos minutos, principalmente mediante acciones por su banda derecha. En el minuto 79, Lozano encontró un espacio y asistió a Morcillo, cuyo disparo fue atrapado sin dificultades por Iker Álvarez.

En el tramo definitivo, futbolistas como Theo Zidane ayudaron a reducir el ritmo y a asegurar la posesión. El Córdoba dominó el centro del campo ante un rival que mostró más voluntad que acierto en sus intentos de llegar al área.

La última aproximación local llegó en el minuto 88, cuando un centro de Lozano no encontró rematador. El marcador ya no se movió y el Córdoba CF certificó una victoria merecida con la que conquistó el Trofeo del Olivo.