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Iván Ania: "Fuimos capaces de ganar en un mal partido"
El entrenador del Córdoba CF valora la reacción de su equipo en la segunda parte y la buena actuación de los jugadores del filial, además de pedir un refuerzo en el lateral izquierdo tras la marcha de Vilarrasa
El técnico del Córdoba CF, Iván Ania, acabó satisfecho solo a medias tras la victoria de su equipo por 1-2 en Jaén. El asturiano señaló que "no estuvimos nada bien. Nos faltó toda la presión alta, especialmente en la primera parte y eso hizo que estuviéramos casi toda la primera parte en campo propio. Los centrales salían cómodos, eran capaces de filtrar pases dentro, de encontrar a sus jugadores en los cuadros, lo que nos hizo que estuviéramos sometidos casi toda la primera parte. Fuimos capaces de hacer un gol, de irnos con el empate en el marcador, aunque la sensación es que ellos estaban siendo dominadores y mejores. En la segunda parte ya presionamos mejor, ya no pudieron jugar tan cómodos ellos, ya no pudieron filtrar tantos pases y fuimos capaces de hacer ese segundo gol. Me quedo con que en un mal partido, fuimos capaces de de ganar y creo que esa lectura también es es positiva".
Ania valoró de manera positiva la entrada de tantos jugadores del filial. Reconoció que "tuvimos que meter algún jugador del filial por molestias que tenemos en jugadores del primer equipo. Fue una pena la lesión de Dani que nos trastocó todo un poco. Creo que cumplieron todos con su papel y lo que les habíamos encargado, así que agradecido a los chicos. A medida que vayan pasando los partidos, que jueguen con su equipo, pues si tenemos que tirar de ellos, creo que están que están preparados, ya te digo que nos han echado un buen cable hoy".
El doblete de Víctor Sánchez
Víctor Sánchez fue el protagonista del partido al marcar los dos goles. Ania apuntó sobre el sevillano que "Víctor es un jugador que vive del gol, no había hecho todavía gol, aunque había tenido alguna ocasión y entiendo que esto le va a dar muchísima confianza. Estoy contento con su rendimiento, con las condiciones que tiene, creo que es un hombre de área, cotizado en Primera Federación, creo que nos puede aportar cosas, tendremos que decidir en esta semana, o antes de que se cierre el mercado, si va a ser de la primera plantilla o si no".
Ania confía en los jugadores del filial, pese a que reconoce lo difícil que lo tienen para llegar al primer equipo. "Nosotros tenemos la puerta abierta a los jugadores, es difícil que puedan subir a entrenar, normalmente entrenamos con 22 y tenemos puestos doblados e incluso alguno triplicado o cuadruplicado y eso implica que a lo mejor no necesitamos la presencia del filial en los entrenamientos, pero como decía antes, si hay alguno que tire la puerta abajo y está para jugar en Segunda, no tendremos problema en tirar de él".
Ania tiene claro que la marcha de Vilarrasa obliga a reforzar el lateral izquierdo porque "nos quedemos solo con un lateral izquierdo natural, es una posición que posiblemente haya que reforzar".
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