Kevin Medina y Álex Martín apuntan a volver en el estreno liguero del Córdoba CF en El Plantío

El Córdoba CF mira ya hacia los dos últimos amistosos de la pretemporada. El equipo blanquiverde se enfrentará esta semana al Real Jaén y al Almería en dos encuentros separados por apenas catorce horas y media.

La plantilla completó en la mañana de este miércoles su última sesión preparatoria antes de afrontar ambos compromisos. El entrenamiento tuvo lugar en la Ciudad Deportiva y estuvo marcado por la situación de los futbolistas que arrastran problemas físicos.

Iván Ania cuenta actualmente con seis jugadores lesionados. El central Fomeyem, el lateral Jacobo Martí y el atacante Adilson Mendes son bajas de larga duración, mientras que tampoco existe una fecha concreta para el regreso de Salim El Jebari.

Kevin Medina y Álex Martín avanzan en su recuperación

Los otros dos jugadores con molestias son Kevin Medina y Álex Martín. Ninguno de los dos participó en el amistoso de la pasada semana frente al Elche. Ambos trabajaron al margen del grupo durante la sesión del martes. Sin embargo, este miércoles ya pudieron completar una parte del entrenamiento junto al resto de sus compañeros. El objetivo del cuerpo técnico es que los dos estén disponibles para el estreno liguero, previsto para el próximo 16 de agosto ante el Burgos CF en El Plantío.

Un grupo de jugadores del Córdoba CF, en el entrenamiento de este martes de la Ciudad Deportiva. / Víctor Castro

Refuerzos procedentes del filial

Las bajas han llevado a Iván Ania a continuar recurriendo a varios futbolistas del filial durante los últimos entrenamientos. Álex López, Dani García, Arévalo y Miguelón han vuelto a trabajar a las órdenes del técnico asturiano. Todos ellos han participado habitualmente en las sesiones del primer equipo durante esta pretemporada. Su presencia permite en estos días al entrenador completar los ejercicios y mantener alternativas para los amistosos de Jaén y Marbella.

Regreso al horario habitual de entrenamiento

La sesión comenzó alrededor de las 10.15 horas, el horario que el Córdoba CF pretende mantener durante la temporada regular. Durante las primeras semanas de pretemporada, el equipo tuvo que adelantar los entrenamientos para evitar las altas temperaturas. Algunas sesiones comenzaron incluso antes de las nueve de la mañana.

El trabajo volvió a desarrollarse en la Ciudad Deportiva. Iván Ania reunió inicialmente a sus jugadores para transmitir las primeras consignas antes de comenzar un circuito de activación. La plantilla completó ejercicios de estiramientos, carrera continua y trabajo con balón. Posteriormente llevó a cabo tareas de combinación, paredes, descargas y partidos en espacios reducidos.

La intensidad y el buen ambiente volvieron a marcar una sesión de un vestuario profundamente renovado, aunque condicionado en los últimos días por las lesiones y los movimientos del mercado.

Dos partidos en menos de 15 horas

El Córdoba CF afrontará dos compromisos muy seguidos para cerrar su calendario de preparación. El primero tendrá lugar este jueves en el Estadio de La Victoria, donde el conjunto blanquiverde se enfrentará al Real Jaén a partir de las 20.00 horas en el Trofeo del Olivo. Apenas catorce horas y media después llegará el último amistoso del verano. El viernes, a las 10.30 horas, el Córdoba se medirá al Almería en el Marbella Football Center. El encuentro frente al conjunto almeriense servirá como ensayo general antes del comienzo de la Liga Hypermotion.

Recuperación antes del debut liguero

Después de los dos amistosos, la plantilla realizará el sábado una sesión de recuperación en El Arcángel. El domingo será jornada de descanso antes de que el equipo comience a centrarse plenamente en su primer compromiso oficial de la temporada. El Córdoba CF iniciará la competición el 16 de agosto frente al Burgos CF en El Plantío, una cita para la que Iván Ania espera recuperar al mayor número posible de futbolistas.