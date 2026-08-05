El Córdoba CF ya juega con nuevas reglas: así cambian los partidos en LaLiga Hypermotion desde esta temporada

La temporada 2026-2027 no solo supondrá un nuevo desafío deportivo para el Córdoba CF, que afronta su tercera campaña consecutiva en LaLiga Hypermotion. También traerá consigo una importante transformación reglamentaria que afectará de lleno al desarrollo de los partidos. Y es que el Comité Técnico de Árbitros (CTA) aplicará desde el inicio del inminente campeonato un amplio paquete de modificaciones destinadas a agilizar el juego, reducir las pérdidas de tiempo y ampliar la capacidad de intervención del VAR, muchas de ellas ya ensayadas durante el pasado Mundial.

De este modo, el equipo de Iván Ania, al igual que el resto de clubes del fútbol profesional español, convivirá desde el estreno liguero con un reglamento sensiblemente distinto al de temporadas anteriores.

Más rapidez en los cambios

Una de las novedades más visibles llegará en las sustituciones. A partir de ahora, el futbolista que sea reemplazado dispondrá únicamente de diez segundos para abandonar el terreno de juego desde que el colegiado autorice el cambio o se muestre el panel electrónico. Si supera ese tiempo sin una causa justificada, el sustituto no podrá acceder inmediatamente al césped y deberá esperar hasta la primera interrupción del encuentro que se produzca, al menos, un minuto después de la reanudación. En caso de sustituciones múltiples, ese plazo comenzará a contar desde que se anuncie el último cambio.

También cambia el protocolo para las lesiones, especialmente las de porteros. Si el partido se detiene para atender al meta, el entrenador dispondrá de diez segundos para señalar a un jugador de campo que deberá abandonar temporalmente el césped durante un minuto tras la reanudación. Si no realiza esa elección, será el capitán quien tenga que salir automáticamente. Eso sí, la medida no se aplicará cuando la lesión derive de una acción sancionable con falta que requiera asistencia médica para los implicados.

En el caso de los futbolistas de campo, quien reciba asistencia médica sobre el terreno de juego también deberá permanecer fuera durante un minuto antes de poder reincorporarse, previa autorización arbitral.

Los jugadores del Córdoba CF protestan una acción al colegiado navarro Morilla Turrión en un partido de la 2025-2026. / A.J. González

Penaltis, reanudaciones y saques

Otra modificación afecta a los lanzamientos desde los once metros. Si el ejecutor toca accidentalmente el balón dos veces y el disparo termina en gol, el penalti deberá repetirse. En cambio, si ese doble contacto involuntario acaba con el balón fuera de la portería o detenido, el lanzamiento se considerará fallado y no habrá repetición.

El reglamento también endurece las sanciones contra quienes demoren deliberadamente determinadas reanudaciones. Antes de intervenir, el árbitro realizará una cuenta atrás visible de cinco segundos. Si el equipo continúa retrasando la puesta en juego del balón, perderá automáticamente la posesión: un saque de banda pasará al rival y una demora en un saque de meta se castigará con un saque de esquina.

También queda unificado el criterio en los saques de meta. Si el portero pone el balón en juego y, posteriormente, un compañero lo toca voluntariamente con la mano o el brazo dentro de su propia área -con el fin de realizar él mismo el saque, aunque ya se hubiera efectuado-, la acción será castigada con penalti.

Un VAR con más competencias

Otra de las grandes novedades llegará desde la sala VOR. El VAR amplía sus competencias durante la temporada 2026-2027 y podrá intervenir en supuestos que hasta ahora quedaban fuera de su ámbito.

Entre ellos figura la posibilidad de corregir una segunda tarjeta amarilla claramente equivocada, evitando expulsiones derivadas de una amonestación manifiestamente errónea. También podrá intervenir para corregir errores de identidad cuando el árbitro muestre una tarjeta al futbolista equivocado, limitándose exclusivamente a identificar al infractor correcto.

Además, el videoarbitraje estará autorizado para revisar saques de esquina concedidos de forma claramente incorrecta, siempre que la corrección pueda realizarse antes de que el balón vuelva a ponerse en juego. Si el córner ya se ejecutó con rapidez, la decisión permanecerá sin cambios.

El colegiado vasco Gorka Etayo Herrera, junto a sus asistentes antes del último Córdoba CF-Andorra. / Manuel Murillo

Por último, el VAR también podrá advertir al árbitro de conductas especialmente graves cometidas por un atacante antes de una acción a balón parado ofensiva -como agresiones, comportamientos ofensivos, etc- cuando esas infracciones no hayan sido detectadas y terminen influyendo directamente en una jugada posterior de gol, un penalti, una ocasión manifiesta o una expulsión.

Adaptarse lo antes posible

Con este paquete de modificaciones, el Córdoba CF iniciará el campeonato del próximo 16 de agosto en El Plantío, frente al Burgos (19.00 horas), bajo un reglamento que busca acelerar el ritmo de los encuentros, reducir las interrupciones innecesarias y ofrecer mayores herramientas al arbitraje para corregir errores relevantes. Y al que, desde ya, deberán adaptarse todos sus agentes.