El Córdoba CF encara los dos últimos amistosos ante el Jaén y el Almería con apenas unas horas de margen entre ambos

El Córdoba CF ya está listo para hacer las últimas pruebas de la pretemporada. Dos partidos con apenas catorce horas y media de diferencia servirán para ver el estado actual del nuevo proyecto blanquiverde. El equipo que entrena Iván Ania visitará este jueves a las 20.00 horas al Real Jaén para poner en juego el Trofeo del Olivo. Este viernes a las 10.30 horas disputará un segundo encuentro, ahora en el Marbella Football Center con la UD Almería como adversario.

El bloque cordobés viene de dar una prometedora imagen en los primeros cuatro amistosos del verano. Aunque ahora los resultados sean lo de menos, el balance es de una victoria y tres empates. Inicialmente igualó a un tanto ante los sudafricanos del Orlando Pirates. El canterano Javi Antras marcó el gol cordobés. Posteriormente recibió al Sevilla FC de Primera en el Trofeo Puertas de Córdoba. Los de Ania empataron a cero, siendo solo superados por 4-5 en la tanda de penaltis. La mejor imagen la dio el Córdoba CF en el choque de Sanlúcar de Barrameda. Por 0-1 venció al Cádiz CF con un tanto de cabeza de Diego Bri.

El pasado viernes jugó su último choque, en este caso en el hotel sede del ‘stage’ de pretemporada. A dos empató en Oliva contra el Elche de Primera. Ghailan y Carracedo marcaron los goles en un partido con dos caras. El Córdoba CF se marchó al descanso ganando 2-0. Dos goles del Elche en el inicio de la segunda parte y la lesión de Jacobo Martí marcaron la parte final del partido. El portero Arévalo acabó jugando de delantero, ya que la lesión de Jacobo se produjo con todos los cambios de jugadores de campo ya hechos.ç

Iván Ania da instrucciones en el entrenamiento de este miércoles. / CCF

Un equipo que quiere ejercer de protagonista

Los jugadores que dirige Ania han mostrado más virtudes que defectos en estos encuentros. En todo momento han querido llevar el peso del partido, mostrándose generosos en el esfuerzo. El Córdoba CF es por ahora un equipo con una zaga sólida, difícil de batir. No le cuesta marcar gol, pero sí a sus jugadores del centro de la delantera, todavía intentando encontrar su sitio dentro del terreno de juego.

Las bajas por problemas físicos han marcado las últimas semanas. La pretemporada arrancó con Fomeyem, Adilson y El Jebari lesionados. Jacobo Martí sufrió ante el Elche otra grave lesión que le dejará sin jugar en lo que resta de temporada. Kevin Medina y Álex Martín tampoco estarán disponibles para los partidos de Jaén y Almería por problemas musculares de diversa índole.

Con esta panorama de seis lesionados llega el Córdoba CF a los dos partidos que va a afrontar tan seguidos. Una séptima ausencia ha llegado esta misma semana con la marcha del lateral izquierdo Vilarrasa al Burgos, precisamente el primer rival del Córdoba CF en la Liga Hypermotion.

El bloque disponible

Un total de 19 jugadores de la primera plantilla va a tener Ania disponible para los partidos ante el Jaén y el Marbella, a los que unirá los convocados del filial. La idea del entrenador asturiano es la de jugar con dos equipos muy distintos en cada uno de los dos choques que le esperan. En Jaén saltarán al campo varios componentes del filial y algunos de los fichajes más jóvenes. Ante el Almería jugará un once muy parecido al que podrá verse una semana más tarde en el estreno en la Liga.

Iván Ania ha repartido los minutos entre todos los jugadores en los primeros cuatro partidos del verano. Ahora quiere que jueguen un partido completo o al menos casi entero, para que así se adapten a lo que les espera a partir de la próxima semana.

Habrá también dos expediciones casi diferentes. Un grupo amplio de jugadores no viajarán a Jaén, para que así no tengan que hacer dos desplazamientos con un margen de tiempo tan escaso. Solo algunos se desplazarán hoy a la ciudad de Jaén y mañana a Marbella.

El Trofeo del Olivo

El partido de Jaén servirá para poner en juego el Trofeo del Olivo. El Córdoba CF se encontrará a un equipo debutante en la Primera Federación, cuyo objetivo será la permanencia en la tercera división nacional. Mucho ambiente habrá en las gradas del Estadio de La Victoria.

El choque de Marbella

Un rival muy diferente tendrá el viernes en Marbella. Allí se encontrará al Almería, un equipo que estuvo hace poco más de un mes muy cerca de subir a la Primera División. El Málaga acabó dejándole con la miel en los labios en la final por el ascenso a la máxima categoría del fútbol español.

Dos choques de una alta intensidad esperan al Córdoba CF en las próximas horas. Una vez terminados, la Liga Hypermotion será ya el reto en el horizonte más próximo. Entonces entrarán los puntos en juego para un equipo con catorce fichajes y más que están por llegar.