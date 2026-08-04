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Actualidad blanquiverde

Así es Cristian Gutiérrez, el elegido por el Córdoba CF para cubrir el vacío de Vilarrasa

El lateral marbellí, con 111 partidos en Segunda División, emerge como la prioridad del club blanquiverde para reforzar un carril izquierdo que ha quedado en jaque tras el traspaso del catalán al Burgos

Cristian Gutiérrez, durante un entrenamiento de la presente pretemporada con la UD Las Palmas.

Cristian Gutiérrez, durante un entrenamiento de la presente pretemporada con la UD Las Palmas. / ud las palmas

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Miguel Heredia

Miguel Heredia

Córdoba

De una salida a un relevo. El mercado de fichajes no da tregua en el Córdoba CF, que apenas ha tenido tiempo para digerir el traspaso de Ignasi Vilarrasa al Burgos antes de centrar todos sus esfuerzos en cerrar a su sustituto. Y es que la comisión deportiva blanquiverde tiene ya bien señalado al elegido para cubrir ese vacío: Cristian Gutiérrez, futbolista de la UD Las Palmas, quien ha pasado a ser el gran objetivo de los de El Arcángel a la hora de apuntalar el flanco izquierdo de la defensa de Iván Ania.

La operación, que se encuentra avanzada, responde a una necesidad inmediata. Tras la marcha del «2», el técnico asturiano cuenta con Dani Tasende como único lateral izquierdo natural de la primera plantilla, además de alternativas circunstanciales como el canterano Álex López o la polivalencia de jugadores como Carlos Albarrán y Diego Bri.

Un especialista en Segunda

Cristian Gutiérrez, de 25 años, llega avalado por un amplio recorrido en el fútbol profesional. Formado en las canteras malagueñas del Vázquez Cultural, Pablo Picasso, Marbella y posteriormente del Granada, el defensor acumula 111 encuentros en Segunda División, repartidos entre sus etapas en el Málaga, el Éibar y la propia UD Las Palmas.

Precisamente fue en el conjunto armero donde alcanzó su mejor versión. Entre 2023 y 2025 se convirtió en una pieza indiscutible en Ipurúa, firmando un rendimiento que despertó el interés de varios clubes de la categoría y que terminó llevándolo a Las Palmas tras el descenso del conjunto insular desde Primera División. Hace tres campañas, además, disputó la fase de ascenso a LaLiga EASports.

Su primera campaña en Gran Canaria, sin embargo, no ha respondido a las expectativas. Disputó 17 partidos, únicamente seis como titular, y anotó un gol, perdiendo protagonismo en una temporada marcada por la competencia en defensa y que ahora, con la llegada de Rubén de la Barrera al banquillo amarillo, parece haber abierto definitivamente la puerta a su salida.

Cristian Gutiérrez presiona al cordobés Sebas Moyano en el Éibar-Oviedo del 'playoff' en 2024.

Cristian Gutiérrez presiona al cordobés Sebas Moyano en el Éibar-Oviedo del 'playoff' en 2024. / laliga

Profundidad y recorrido para el carril

Más allá de los números, el costasoleño responde al perfil que habitualmente busca Iván Ania para sus laterales. Se trata de un futbolista de largo recorrido, con facilidad para incorporarse al ataque, capaz de actuar tanto como lateral en una defensa de cuatro como de carrilero en sistemas más abiertos.

Su principal virtud reside en esa capacidad para proyectarse sobre el frente ofensivo sin descuidar el trabajo defensivo, un molde muy similar al que representa actualmente Dani Tasende y que encaja con la propuesta de un Córdoba CF que pretende afianzar la profundidad por los costados como una de sus armas principales.

Recuperar su mejor versión

Por otra parte, en la planta noble de El Arcángel existe la convicción de que Cristian Gutiérrez todavía tiene margen para reencontrarse con el nivel que exhibió en el Éibar. Aquel rendimiento fue el que lo situó entre los laterales más cotizados del mercado de Segunda División y el que convenció al combinado grancanario para incorporarlo hace apenas un año.

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Ahora, tras un curso con menor protagonismo en la isla, el Córdoba CF también confía en ofrecerle el escenario idóneo para volver a mostrar esa versión. Si lo consigue, el club blanquiverde entiende que habrá encontrado un relevo de garantías para cubrir la salida de Ignasi Vilarrasa y reforzar una posición que, de un modo u otro, va a quedar completamente renovada.

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