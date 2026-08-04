El Córdoba CF traspasa a Ignasi Vilarrasa al Burgos y reordena su lateral izquierdo

El Córdoba CF sigue dando forma a su plantilla para la temporada 2026-2027, ahora a golpe de salida, o de traspaso... En ese sentido, el nombre de Ignasi Vilarrasa ya suena a pasado en el conjunto blanquiverde, después de que el club haya alcanzado un acuerdo con el Burgos para el traspaso del lateral izquierdo, que abandona El Arcángel cuando todavía le restaba un año de contrato. «Queremos agradecer a Ignasi Vilarrasa su desempeño con la blanquiverde y le deseamos suerte y éxitos en su nueva etapa», reza el comunicado oficial emitido por la entidad este martes a través de sus canales sociales.

La operación pone fin a una etapa breve del futbolista de Granollers, incorporado el pasado verano procedente del Huesca, y supone un nuevo movimiento dentro de la remodelación que la entidad cordobesista continúa ejecutando durante este mercado de fichajes. Además, el traspaso deja despejado el camino para la llegada de un nuevo lateral izquierdo, con la opción de Cristian Gutiérrez como favorita.

Un curso condicionado por las lesiones

La etapa de Ignasi Vilarrasa en el Córdoba CF, no obstante, ha estado marcada principalmente por los problemas físicos. El defensor catalán convivió durante buena parte del curso con una reticente pubalgia que condicionó su continuidad y le impidió encontrar la regularidad deseada, con una estancia de cuatro meses en la enfermería incluida, entre octubre de 2025 y febrero de este año.

Pese a ello, el ex del Huesca tuvo tiempo para disputar 21 encuentros, 19 de ellos como titular, dejando además un gol en su balance durante su único curso defendiendo la camiseta blanquiverde.

Ahora continuará su carrera en el Burgos, precisamente el primer rival de los de Iván Ania en el campeonato liguero. El conjunto castellano ha protagonizado una profunda renovación de plantilla durante este verano tras la llegada de Sergio Francisco al banquillo en sustitución de Luis Miguel Ramis, convirtiéndose en uno de los equipos más activos del mercado.

Ignasi Vilarrasa se prepara para realizar un saque de banda durante un encuentro en El Arcángel. / Manuel Murillo

Cristian Gutiérrez, la alternativa favorita

La salida del «2» abre ahora la puerta al siguiente movimiento en la planificación deportiva del Córdoba CF. El principal candidato para ocupar el lateral izquierdo es Cristian Gutiérrez, futbolista de la UD Las Palmas.

El marbellí, de 25 años, mantiene contrato con el conjunto canario hasta 2028, aunque su protagonismo durante la pasada campaña fue reducido, con 17 partidos disputados, solo seis como titular. Pese a ello, se trata de un perfil con amplia experiencia en la categoría, donde acumula 111 encuentros en Segunda División, tras sus etapas en el Éibar y el propio conjunto insular, además del Málaga.

Su incorporación, además, permitiría al Córdoba CF recomponer rápidamente una demarcación que ahora pierde a uno de sus dos especialistas y en la que, por el momento, Dani Tasende queda como única alternativa natural, si bien con la baza de las posibles reconversiones de Diego Bri o Carlos Albarrán también en la recámara.