El Córdoba CF reactiva su hoja de ruta estival: un delantero, movimientos en la zaga y a por una oportunidad de mercado

La planificación estival del Córdoba CF entra en una nueva fase. Con la pretemporada encarando ya su recta final y el debut liguero frente al Burgos cada vez más próximo, la comisión deportiva blanquiverde continúa trabajando para dar las últimas pinceladas a una plantilla que todavía no considera cerrada. De hecho, la hoja de ruta se ha ampliado en las últimas horas y pasa ahora por acometer entre tres y cuatro incorporaciones más antes del cierre del mercado: un delantero centro, una oportunidad de mercado que eleve el nivel del plantel y, tras la grave lesión de Jacobo Martí, un nuevo defensor.

También se permanece alerta respecto a la situación de Ignasi Vilarrasa, por el que puja el Burgos, quien en caso de salida activaría inmediatamente otra opción paralela que parece haber cogido fuerza en las últimas horas, como es la potencial incorporación de Cristian Gutiérrez, de la UD Las Palmas, quien apunta a relevo inmediato del catalán para el carril izquierdo.

Más allá, el nuevo parte médico de Martí, que permanecerá toda la temporada fuera de combate tras sufrir una rotura del ligamento cruzado, ha alterado buena parte de la planificación prevista desde El Arcángel.

La delantera sigue siendo prioridad

Pese a ese cambio de escenario, la principal necesidad continúa localizándose en la punta del ataque. El Córdoba CF mantiene el objetivo de incorporar un delantero de garantías que incremente el nivel competitivo de la plantilla y complete una demarcación que, a día de hoy, integran Enol Rodríguez, Diego Percan, Ibai Sanz y Víctor Sánchez, este último con opciones de volver a salir cedido durante este verano.

La búsqueda, sin embargo, no resulta sencilla. El mercado de atacantes continúa especialmente encarecido y limitado, por lo que en el club no se descarta que esa operación termine desplazándose hacia las últimas semanas de la ventana de fichajes, una estrategia que ya ha dado forma a otras incorporaciones en campañas recientes. La competencia por dichos perfiles, además, añade otro grado de complejidad a la búsqueda.

Ibai Sanz, en el Córdoba CF-Elche en Olvia. / ccf

Oportunidad para un salto de calidad

En paralelo, la comisión deportiva mantiene abierta otra vía de actuación que no depende de una posición concreta. Se trata de la habitual «oportunidad de mercado», un perfil que, si reúne las condiciones deportivas y económicas adecuadas, podría incorporarse incluso aunque la demarcación ya estuviera cubierta.

Eso sí, la idea inicial pasa por reforzar principalmente el mediocampo o la mediapunta, dos zonas donde la entidad entiende que todavía existe margen para elevar el techo del equipo. No obstante, desde la planta noble de El Arcángel tampoco se descarta aprovechar una ocasión irrechazable en cualquier otra parcela del terreno de juego si supone un salto evidente de calidad para el bloque.

Obligados a mirar a la defensa

La tercera línea de trabajo nace directamente del revés sufrido por Jacobo Martí. Con el valenciano fuera de combate durante todo el curso, el Córdoba CF considera ahora imprescindible incorporar un nuevo defensor -independientemente de lo que ocurra con Ignasi Vilarrasa- que aumente el abanico de opciones. El perfil deseado responde a un futbolista polivalente, capaz de desempeñarse tanto como central como en el lateral.

La intención pasa por apuntalar la nómina de centrales junto a Álex Martín, Rubén Alves y Juan Gutiérrez, mientras continúa la incógnita sobre cuándo -y cómo- podrá regresar Franck Fomeyem. Al mismo tiempo, ese refuerzo ofrecería una alternativa más para el carril derecho, donde actualmente Carlos Albarrán y Egoitz Muñoz quedan como las únicas opciones naturales disponibles.