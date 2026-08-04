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Actualidad blanquiverde

El Córdoba CF abre su última semana de pretemporada sin Kevin Medina ni Álex Martín

La primera sesión de la plantilla blanquiverde tras volver de Oliva, ya sin el excordobesista Vilarrasa, tuvo al atacante malagueño y el central canario como principales ausencias, ambos aún con molestias

Theo Zidane, junto a un grupo de futbolistas del Córdoba CF, realiza trabajos con balón en la sesión de este martes.

Theo Zidane, junto a un grupo de futbolistas del Córdoba CF, realiza trabajos con balón en la sesión de este martes. / Víctor Castro

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Miguel Heredia

Miguel Heredia

Córdoba

El Córdoba CF ya ha puesto en marcha la última semana de su pretemporada. El conjunto dirigido por Iván Ania regresó este martes a los entrenamientos en la Ciudad Deportiva, apenas dos días después de cerrar su concentración estival en Oliva, con el foco plenamente fijado en el último tramo de la preparación. Por delante restan únicamente dos compromisos amistosos -frente al Real Jaén y el Almería- antes de levantar el telón de LaLiga Hypermotion, el próximo 16 de agosto en El Plantío ante el Burgos.

La sesión estuvo marcada por un ambiente de concentración, aunque inevitablemente condicionado por la actualidad de los últimos días. La principal ausencia fue la de Ignasi Vilarrasa, ya oficialmente nuevo futbolista del Burgos tras concretarse su traspaso. A ello se unió el impacto anímico de la grave lesión de Jacobo Martí, que sufre una rotura del ligamento cruzado y del menisco y se perderá la práctica totalidad de la temporada 2026-2027.

Dos ausencias sobre el césped

Más allá del ya exblanquiverde Vilarrasa, tampoco pudieron ejercitarse junto al resto del grupo Kevin Medina y Álex Martín, ambos inmersos en un plan específico de recuperación tras las molestias físicas que arrastran desde los últimos días del stage en territorio valenciano. Lógicamente, igualmente estuvieron ausentes tanto Adilson Mendes, Salim El Jebari como Franck Fomeyem.

Sí participó, en cambio, el grueso de la primera plantilla, reforzada además con la presencia de varios futbolistas del filial, como Álex López, Dani García, Arévalo y Miguelón, habituales a las órdenes del técnico asturiano.

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Iván Ania da instrucciones a sus futbolistas durante la sesión de este martes. / Víctor Castro

Trabajo con balón e intensidad creciente

La matinal arrancó alrededor de las 10.15 horas, ya adaptada al horario habitual que mantendrá el equipo durante la temporada regular, después de que las primeras semanas de preparación obligaran a adelantar las sesiones para evitar las altas temperaturas.

Como viene siendo habitual, el entrenamiento se desarrolló en el «campo grande» de la Ciudad Deportiva, donde Iván Ania reunió primero a sus futbolistas para impartir las consignas iniciales antes de iniciar un circuito de activación con estiramientos, carrera continua y los primeros ejercicios con balón.

Posteriormente, la plantilla completó distintas tareas de combinación, paredes, descargas y partidos en espacios reducidos, en una sesión marcada por la intensidad y el buen ambiente que continúa imperando dentro del renovado vestuario blanquiverde, pese a la agitación -en clave médica y de mercado- de las últimas fechas.

Las dos últimas pruebas

El entrenamiento de este martes sirvió para inaugurar la última semana de preparación antes del inicio oficial de la competición. El equipo volverá a ejercitarse este miércoles, nuevamente en la Ciudad Deportiva y a puerta cerrada, antes de afrontar el jueves el cuadragésimo segundo Trofeo del Olivo, donde visitará al Real Jaén en La Victoria (20.00 horas).

Noticias relacionadas y más

Apenas doce horas después llegará el último ensayo del verano. El viernes, el Córdoba CF pondrá punto final a su pretemporada frente al Almería, en el Marbella Football Center (10.30 horas), en un duelo que servirá como ensayo general antes del estreno liguero del próximo 16 de agosto frente al Burgos en El Plantío. El sábado tocará sesión de recuperación en El Arcángel, mientras que el domingo habrá libranza.

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La llegada de un grupo de futbolistas del Córdoba CF a la Ciudad Deportiva, este martes. / Víctor Castro

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