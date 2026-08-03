El nuevo Córdoba CF enfila la cuenta atrás: así será su última semana de pretemporada

El Córdoba CF entra ya en la última semana de su preparación estival. La última sin competición oficial, la última con margen para ajustar automatismos, pulir conceptos y terminar de ensamblar un proyecto que afrontará su tercera temporada consecutiva en LaLiga Hypermotion. El estreno ya aparece en el horizonte para el bloque dirigido por Iván Ania, que abrirá el campeonato el próximo 16 de agosto (19.00 horas) visitando al Burgos en El Plantío, con el objetivo de comenzar el curso sumando los tres primeros puntos.

Tras dar por concluido este domingo el tradicional stage de pretemporada en el Oliva Nova Beach & Golf Resort, escenario que ha vuelto a ejercer como cuartel general de la expedición blanquiverde durante una semana, el equipo encara ahora los últimos días de trabajo antes del arranque oficial de la competición. Una recta final que todavía reserva dos exigentes compromisos amistosos: el jueves, con motivo del cuadragésimo segundo Trofeo del Olivo, frente al Real Jaén en el estadio de La Victoria (20.00 horas), y apenas doce horas después, ya en la matinal del viernes, el ensayo definitivo frente al Almería en el Marbella Football Center (10.30 horas).

Plan de trabajo ya definido

La hoja de ruta de la primera plantilla también ha quedado completamente establecida para esta recta final de la preparatoria. Tras el regreso desde tierras valencianas, el club reservó este lunes como jornada de descanso para los futbolistas. El martes llegará la vuelta al trabajo con una sesión matinal a puerta cerrada, dinámica que también se repetirá, salvo cambio de planes, durante el resto de entrenamientos de la semana.

El miércoles servirá para completar un nuevo ensayo antes del desplazamiento a Jaén, mientras que el sábado, una vez disputado el doble compromiso amistoso, tendrá lugar la última sesión de trabajo de la semana. Posteriormente, el domingo volverá a quedar reservado para el descanso del grupo antes de iniciar, ya el lunes siguiente, la primera semana de competición oficial en la Ciudad Deportiva.

Carracedo conduce el esférico bajo la presión de Eder García durante un entrenamiento en El Arcángel. / ccf

Dos pruebas de distinto calado

Los dos amistosos pendientes ofrecerán además contextos muy diferentes para medir el crecimiento del equipo de Iván Ania. El primero llegará ante el Real Jaén, recién ascendido al Grupo 2 de Primera Federación, en la cuadragésimo segunda edición del Trofeo del Olivo. Será la primera ocasión del verano en la que el conjunto califal se enfrente a un rival de una categoría inferior en lo que va de verano, en una cita en la que se espera cierto protagonismo del filial con el objetivo de equilibrar esfuerzos, máxime con el duelo ante los indálicos justo a renglón seguido...

Y es que muy distinto se antoja el examen del viernes frente al Almería, uno de los equipos llamados a pelear por los puestos de privilegio de LaLiga Hypermotion. El conjunto indálico supondrá el segundo rival de la división de plata para los blanquiverdes en esta pretemporada, tras la victoria conseguida frente al Cádiz (1-0). Además, el duelo servirá para cerrar definitivamente la preparación ante un adversario que se le ha resistido especialmente al bloque cordobés desde su regreso al fútbol profesional, con un balance de tres derrotas y un empate en los cuatro enfrentamientos más recientes.

Con esos dos últimos ensayos concluirá una pretemporada que ya entra en su fase decisiva. A partir de ahí, toda la atención se centrará en el estreno liguero en El Plantío, donde el Córdoba CF buscará convertir el trabajo acumulado -hasta ahora, rondando el notable- durante estas semanas en los primeros puntos de una temporada 2026-2027 que arranca con renovadas expectativas por El Arcángel.