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Mazazo para el Córdoba CF: Jacobo Martí sufre finalmente una rotura del cruzado y se pierde la temporada

Las pruebas adicionales realizadas al lateral valenciano tras el regreso del 'stage' en Oliva revelan una lesión de segundo grado del ligamento colateral interno, pero asociada a una lesión del menisco y del ligamento cruzado anterior

Jacobo Martí, durante un encuentro de esta pretemporada con el Córdoba CF.

Jacobo Martí, durante un encuentro de esta pretemporada con el Córdoba CF. / CCF

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Miguel Heredia

Miguel Heredia

Córdoba

Nuevo jarro de agua fría en plena recta final de la pretemporada del Córdoba CF. Tras las pruebas pertinentes, el club ha informado que finalmente el alcance de la dolencia de Jacobo Martí, lesionado en el transcurso de la segunda mitad del amistoso frente al Elche en Oliva, reviste mayor gravedad de la esperada: no se trata de un mero esguince de rodilla -que ya de por sí había implicado alrededor de dos meses de recuperación-, sino de una «lesión de segundo grado del ligamento colateral interno, pero asociada a una lesión del menisco y del ligamento cruzado anterior», que mantendrá al zaguero en el dique seco durante toda la temporada.

La propia entidad blanquiverde ha confirmado el alcance definitivo de la lesión mediante un comunicado oficial, después de que las pruebas complementarias realizadas en las últimas horas confirmaran los peores presagios. Ya tras la primera exploración, los servicios médicos del club no eran optimistas y sospechaban que el problema podía ir más allá del diagnóstico inicial. «Tras la valoración definitiva de los servicios médicos del club, se ha determinado que el futbolista deberá ser intervenido quirúrgicamente en los próximos días», añade el comunicado difundido a través de sus canales sociales.

De este modo, el bloque de Iván Ania registra otro importante contratiempo una vez rebasado el ecuador de su preparatoria estival, ahora tan solo con dos duelos amistosos por delante -ante el Jaén (jueves) y Almería (viernes)- y el debut liguero frente al Burgos, el 16 de agosto en El Plantío, en el horizonte. Y ya a sabiendas de que el ex del Mérida se cae por completo de cualquier ecuación...

La cuarta baja de calado

Con este revés, por otro lado, Jacobo Martí pasa a engrosar una enfermería que ya acumulaba varios casos de larga duración. El valenciano se convierte en el cuarto futbolista en afrontar una recuperación prolongada, junto a Adilson Mendes y Franck Fomeyem, ambos lesionados desde la pasada campaña, y Salim El Jebari, incorporado este verano pese a arrastrar una persistente pubalgia desde su etapa en el Mirandés.

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Desde el punto de vista deportivo, la consecuencia es inmediata. Iván Ania se queda ahora con únicamente dos laterales derechos específicos en la primera plantilla: Carlos Albarrán, que aborda su cuarta campaña como blanquiverde, y Egoitz Muñoz, llegado en calidad de cedido desde el Alavés B.

Jacobo Martín realiza un saque de banda durante un amistoso de la presente pretemporada.

Jacobo Martín realiza un saque de banda durante un amistoso de la presente pretemporada. / Manuel Murillo

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