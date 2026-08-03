Iván Ania, pura ambición ante su cuarto año en El Arcángel: «Todos tenemos un sueño, que es ver al Córdoba CF en Primera»

Empieza a asomar el momento de la verdad para el Córdoba CF. La pretemporada 2026-2027 entra en su recta final, la concentración de Oliva ya forma parte del pasado y apenas restan dos ensayos -Jaén y Almería- antes del estreno liguero frente al Burgos, el próximo 16 de agosto. Y con el trabajo físico prácticamente completado y el foco ya puesto en afinar mecanismos, Iván Ania, técnico blanquiverde, ha aprovechado para afirmar que los suyos afrontan el tramo definitivo de la preparación con una buena dosis de optimismo: «Las sensaciones son positivas, acumulando trabajo, acumulando entrenamientos, cogiendo conceptos, cogiendo identidad del equipo», señaló el asturiano en una entrevista difundida a través de los canales sociales de la entidad califal.

Filosofía, estilo e identidad

De hecho, el empate frente al Elche (2-2), último compromiso disputado durante el stage valenciano, reforzó esa idea. «Fue un partido contra un equipo de Primera División en el que creo que el equipo compitió muy bien y, a pesar de que el resultado no fue positivo, la sensación que me dejó el equipo sí. Me ha gustado la capacidad para generar, hicimos dos goles. También fuimos capaces de en ciertos momentos someter al rival, de generar llegadas, de generar ocasiones y eso es uno de los aspectos positivos a tener en cuenta de cara a futuro», analizó.

Eso sí, el preparador recuerda que el trabajo aún está lejos de concluir: «Todavía nos falta muchísimo, hay muchas cosas que todavía no hemos podido trabajar, nos quedan dos semanas por delante de cara a ese primer partido de Liga en Burgos y tenemos que seguir insistiendo en lo que ya hemos hecho. Falta mucho, pero sí que estoy viendo ya que los jugadores lo están interiorizando, eso es positivo. Somos un equipo un poco especial en cuanto al inicio de juego, un poco especial en cuanto a que siempre presionamos arriba», explicó.

En ese sentido, también consideró un factor importante haber podido trabajar desde muy pronto con buena parte del grupo que iniciará la competición. «Tenemos un gran porcentaje de la plantilla que va a estar de cara a ese primer partido de Liga, creo que es una ventaja el poder estar ya con casi todos los jugadores que vamos a tener».

Dani Tasende protege el esférico durante el pasado duelo amistoso ante el Elche. / LOF

Competir sin complejos

Más allá de los resultados cosechados durante la preparación, Ania también puso el foco en la mentalidad que pretende mantener en su equipo. «Yo no me siento inferior a ningún rival. Si me enfrento al Madrid y al Barcelona, bueno, pues puede ser, pero Sevilla, Elche... Fuimos a jugar de tú a tú. Intento inculcar en el equipo un espíritu ganador, que se sientan capaces de competir contra cualquier rival. Más allá de que pueda ser mejor, pueda ser peor, siempre tenemos que tener ese grado de competitividad y esa ambición de querer ganar el partido. Muchas veces eso nos ha costado puntos, no siempre salen bien las cosas», indicó.

Igualmente destacó la predisposición de un vestuario muy renovado durante este verano. «Estoy muy encima de los jugadores, intentando que no se relajen en ningún momento. Son jugadores que están abiertos a escuchar, están abiertos a las nuevas ideas y para mí eso es lo más positivo. Un grupo muy joven, todos chavales jóvenes que están haciendo poco a poco un buen vestuario. Yo también evoluciono mi idea, no soy el mismo entrenador que era el primer año que llegué a Córdoba. Mi modelo de juego también va evolucionando».

Sobre la confección del plantel, el ovetense también se mostró satisfecho con la composición actual -que no definitiva-. «Las plantillas cada año son distintas. Tenemos una plantilla con un buen número de jugadores, tenemos casi todas las posiciones dobladas. Intentamos sacar el mayor rendimiento posible de lo que tenemos», sostuvo.

Optimismo antes del estreno liguero

Con dos amistosos todavía por delante, frente al Real Jaén y el Almería, el técnico considera que el equipo llegará en plena forma para el debut oficial. «Estamos preparados para competir ese primer partido. Lo menos importante en la pretemporada son los resultados, que no están siendo malos, pero me quedo con la sensación que el equipo está transmitiendo. Especialmente en lo defensivo», afirmó.

Su deseo de cara al nuevo curso también está claro: «Espero que la afición vea un equipo competitivo, capaz de competir en cualquier situación y que seamos capaces de dominar las áreas».

Theo Zidane, en un lance del Córdoba CF-Sevilla del Trofeo Puertas de Córdoba. / Manuel Murillo

El «sueño» de Primera División

Más allá, el ex del Algeciras, incorporado en verano de 2023, afronta ya su cuarto curso al frente del Córdoba CF, una etapa que considera marcada por el crecimiento de ambas partes. «Es una bonita responsabilidad. No soy muy de estadísticas, pero sí que tengo la responsabilidad de representar a una entidad como el Córdoba CF, que no solo representas un equipo de fútbol, representas una ciudad, representas una afición, una provincia. Estoy acostumbrado aquí, estoy súper adaptado», comentó.

Esa evolución también la aprecia en sí mismo: «Creo que he tenido una evolución, sobre todo desde las experiencias que he tenido. Eso me ha hecho evolucionar como entrenador y ahora mismo, si echo la vista atrás, me considero mucho más capacitado que hace tres años».

Iván Ania, manteado por sus futbolistas tras lograr el ascenso a Segunda División en 2024. / Manuel Murillo

Además, al recordar el momento más especial de su carrera, no dudó en señalar el ascenso conseguido en 2024 en El Arcángel: «El partido del ascenso en 2024 ha sido el momento más bonito de mi etapa en Córdoba y como entrenador. No era mi primer ascenso, pero este fue especial. Creo que en aquel momento valoramos lo bonito e importante que fue, pero no valoramos la dificultad que tenía... Si ahora miras a aquel Barça Atlètic, están todos en la élite, nivel Champions, y fuimos capaces de ascender contra ese rival».

Por último, aprovechó para poner el foco en el respaldo que siente por parte del club, así como sus ambiciones a medio plazo. «Tengo tranquilidad para trabajar, siento el respaldo de que les gusta lo que ven, que creen en lo que hago. Sigo manteniendo las ganas, sigo teniendo ganas de mejorar, de crecer con el Córdoba CF, de intentar dar un paso más, subir un escalón. Todos tenemos un sueño, que es ver al Córdoba en Primera División, ojalá que pueda ser conmigo. Si no es conmigo, me encantaría poder verlo como un aficionado más del Córdoba CF, que lo seré durante toda mi vida», apostilló.