El 'cruzado', un enemigo recurrente en LaLiga Hypermotion: el Córdoba CF suma un nuevo caso al expediente

Todavía no ha comenzado oficialmente la temporada 2026-2027 en LaLiga Hypermotion, pero el Córdoba CF ya ha recibido el primer revés. La rotura del ligamento cruzado de Jacobo Martí, confirmada tras las pruebas médicas realizadas al futbolista después del stage, obliga al lateral valenciano a afrontar una larga recuperación y, de paso, vuelve a colocar sobre la mesa una realidad cada vez más frecuente en el fútbol profesional.

La literatura médica define esta lesión como «el desgarro parcial o total de una de las bandas de tejido que unen el fémur con la tibia». Sin embargo, más allá de la terminología sanitaria, el ligamento cruzado se ha convertido en un protagonista habitual dentro del deporte de élite por el largo proceso de recuperación que implica -entre seis y nueve meses, habitualmente-. Y el bloque de El Arcángel, desde su regreso al fútbol profesional, tampoco ha escapado a esa tendencia.

El precedente cercano: Adilson Mendes

No hace falta remontarse demasiado para encontrar un caso prácticamente idéntico dentro del vestuario blanquiverde. El más reciente corresponde a Adilson Mendes, que en marzo de 2025 sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco de la rodilla derecha. Apenas un año después, el extremo lisboeta volvió a padecer otro serio contratiempo al sufrir un esguince de la rodilla izquierda con rotura parcial del ligamento cruzado anterior, una lesión que todavía hoy lo mantiene inmerso en su proceso de recuperación, con el objetivo de regresar a la dinámica del equipo una vez avance la próxima temporada.

Lejos de tratarse de una circunstancia aislada, este tipo de percances se ha multiplicado en la categoría durante las dos últimas campañas. Un fenómeno que, eso sí, los especialistas suelen relacionar con acciones fortuitas propias de la competición -golpes, torsiones, malos apoyos, etc- y no necesariamente con problemas derivados de la preparación física o de la atención médica.

Adilson Mendes, en el momento de su lesión ante el Granada en 2025. / Manuel Murillo

Casi una treintena de lesiones

Desde el retorno del Córdoba CF a LaLiga Hypermotion, además, la categoría ha acumulado casi una treintena de lesiones de ligamento cruzado.

En la temporada 2024-2025 se registraron 13 casos, protagonizados por José Amo (Tenerife), Kévin Appin (Burgos), Íñigo Sainz-Maza (Racing de Santander), Iddrisu Baba (Almería), Jesús Bernal (Sporting de Gijón), Yago de Santiago (Elche), Douglas Aurélio (Castellón), Madariaga (Éibar), Ramón Enríquez (Málaga), Lemos (Oviedo), Jordi Martín (Huesca), Erick Cabaco (Racing de Ferrol) y el propio Adilson Mendes.

La tendencia incluso se elevó durante la 2025-2026, cuando se contabilizaron 14 lesiones del mismo tipo. En aquella relación figuraban nuevamente Mendes, junto a Rubén Pulido (Leganés), Marcos Leiva (Leganés), Álex Pastor (Málaga), Ekain Orobengoa (Real Sociedad B), Jeremía Recoba (Las Palmas), Pablo López (Mirandés), Diego Aznar (Huesca), Guille Bueno (Valladolid), Sergi Canós (Valladolid), Iuri Tabatadze (Cádiz), Manex Lozano (Racing de Santander), Antonio Puertas (Albacete) y Théo Le Normand (Andorra).

Martí, segundo caso del verano

La ahora lesión de Jacobo Martí, por otra parte, se convierte en la segunda rotura de ligamento cruzado registrada hasta el momento durante el presente período estival en LaLiga Hypermotion. El primer futbolista en sufrir este grave percance fue el defensa italiano Fabrizio Brignani, del Castellón, que se lesionó a finales de julio durante una sesión de entrenamiento y fue intervenido quirúrgicamente apenas unos días después.

Otros expedientes recientes de índole similar, pero sin rotura comunicada, han sido los de Viti Rozada (Las Palmas), aquejado de un esguince de rodilla, y Alan Ribeiro (Sabadell), que sufre una lesión del ligamento interno de la rodilla, no del cruzado.

En el caso del Córdoba CF, la baja del valenciano supone un importante contratiempo deportivo para Iván Ania, que pierde a uno de los refuerzos incorporados este verano antes incluso del inicio oficial de la competición y suma un nuevo episodio a una estadística que, lejos de remitir, parece que continúa creciendo campaña tras campaña en el fútbol de plata...