El Córdoba CF, con varios frentes abiertos: Jacobo Martí preocupa y tres jugadores vuelven de Oliva entre algodones

El Córdoba CF aún no ha iniciado oficialmente la temporada 2026-2027 en LaLiga Hypermotion, pero ya convive con uno de los compañeros más habituales del pasado curso: el parte médico. A falta de únicamente dos encuentros amistosos y con el debut liguero frente al Burgos, en El Plantío, a apenas una quincena de distancia, el conjunto de Iván Ania acumula varios efectivos entre algodones, aunque con escenarios muy distintos entre sí. El caso que más reciente es el de Jacobo Martí, lesionado durante el amistoso frente al Elche y cuyo alcance definitivo todavía está pendiente de confirmación.

El lateral valenciano sufrió inicialmente un esguince de rodilla con afectación del ligamento colateral interno de segundo grado, un diagnóstico que, en primera instancia, suele conllevar un período de recuperación cercano a los dos meses y que, habitualmente, no requiere intervención quirúrgica. No obstante, el futbolista será sometido a pruebas más exhaustivas una vez concluido el stage de Oliva, que finaliza este domingo, con el objetivo de determinar con exactitud el alcance de la lesión. En cualquier caso, todo apunta a que el ex del Mérida no estará para los primeros compases de campeonato.

Tres con molestias

Más allá de Martí, el cuerpo técnico también mantiene bajo vigilancia a otros tres jugadores que han terminado la concentración en tierras valencianas con molestias físicas, aunque de menor consideración.

Tanto Kevin Medina como Ignasi Vilarrasa no participaron en el último compromiso frente al Elche por precaución, después de arrastrar diversas molestias musculares durante la semana. A esa lista se unió también Álex Martín, que sí fue titular frente a su ex equipo, aunque tuvo que abandonar el terreno de juego antes del descanso tras notar molestias, dejando su sitio a Juan Gutiérrez.

En principio, ninguno de esos tres casos reviste gravedad y la previsión pasa por que puedan reincorporarse con normalidad durante la última semana de preparación, en la que el Córdoba CF afrontará sus dos últimos ensayos estivales frente al Real Jaén en el Estadio La Victoria, el jueves, y al Almería, apenas 12 horas después en Marbella.

Salim El Jebari y Kevin Medina, durante el 'stage' del Córdoba CF en Oliva. / ccf

El resto, sin plazos

Más prolongada será la espera para el resto de integrantes de la enfermería blanquiverde. Adilson Mendes, lesionado desde el pasado mes de marzo tras sufrir un esguince de rodilla izquierda con rotura parcial del ligamento cruzado anterior, continúa trabajando al margen, al igual que Franck Fomeyem, que permanece fuera de combate desde noviembre como consecuencia de una sucesión de problemas en el tobillo.

Tampoco estará disponible a corto plazo Salim El Jebari, una de las incorporaciones del presente mercado estival, que llegó a El Arcángel arrastrando una pubalgia procedente de su etapa en el Mirandés. En su caso, hasta el propio Antonio Fernández Monterrubio, CEO de la entidad, llamó a la «paciencia».

Eso sí, de los tres protagonistas, únicamente el central camerunés no se desplazó con el resto de la expedición a Oliva, por lo que su proceso de recuperación continúa desarrollándose íntegramente en territorio cordobés y bajo una especial cautela por parte de los servicios médicos del conjunto blanquiverde.