El Córdoba CF ya está en casa: punto final al 'stage' de Oliva y la vista puesta en el inicio de Liga

El Córdoba CF ya está de vuelta en casa. La expedición dirigida por Iván Ania regresó en la tarde de este domingo a la capital cordobesa después de completar una semana de trabajo en el Oliva Nova Beach & Golf Resort, en la localidad valenciana de Oliva, escenario que volvió a ejercer como cuartel general del conjunto blanquiverde durante la fase central de su pretemporada. Sonrisas, rostros marcados por el lógico cansancio tras el largo desplazamiento por carretera y un ambiente distendido acompañaron la llegada del equipo al Bahrain Victorious Nuevo Arcángel, donde puso punto final a su concentración estival.

El intenso calor también marcó su llegada. La expedición arribó en torno a las 19.30 horas, con el termómetro rondando los 38 grados, aunque con una sensación térmica todavía superior, en el cierre de un stage que deja buenas sensaciones tanto en lo deportivo como en la convivencia del grupo.

Una semana de mucho trabajo

El balance de la concentración se resume en ocho sesiones de entrenamiento -dos días hubo doble carga de trabajo- y un único compromiso amistoso, el empate frente al Elche (2-2) de Primera División, disputado el pasado viernes el mismo recinto. Precisamente, el último entrenamiento tuvo lugar durante la mañana de este domingo, con la ya habitual sesión sobre la arena de la playa, una imagen cada vez más frecuente en las pretemporadas del fútbol profesional y que volvió a dar cuenta del buen ambiente que desprende el vestuario cordobesista.

Durante la estancia también hubo tiempo para la tradicional foto de familia, en la que participaron todos los integrantes desplazados a Oliva, incluidos cuerpo técnico, médico y trabajadores del club. La única ausencia fue la de Franck Fomeyem, que permaneció en Córdoba continuando con su proceso de recuperación. Sí viajaron, en cambio, Salim El Jebari, que sigue arrastrando una pubalgia, y Adilson Mendes, inmerso todavía en la recuperación de la lesión de rodilla sufrida el pasado mes de marzo.

Foto de familia del Córdoba CF en la playa, en la última sesión de su 'stage' en Oliva. / ccf

La nota negativa del viaje la protagonizó Jacobo Martí, que regresa lesionado tras sufrir un percance durante el amistoso frente al Elche. El lateral valenciano ha sido diagnosticado inicialmente de un esguince de rodilla con afectación del ligamento colateral interno de grado II, aunque en los próximos días será sometido a nuevas pruebas para determinar con exactitud el alcance de la lesión.

Descanso y dos últimos amistosos

Tras cerrar la concentración, la plantilla disfrutará este lunes de una jornada de descanso antes de afrontar la última semana de preparación. A partir del martes, el grupo volverá al trabajo con el foco puesto en los dos últimos amistosos del verano, ambos concentrados en apenas unas horas.

El primero llegará el jueves, con la disputa del Trofeo del Olivo frente al Real Jaén, en el Estadio La Victoria (20.00 horas). Apenas doce horas después, ya en la mañana del viernes (10.30 horas), el bloque califal pondrá punto final a su pretemporada frente al Almería, en el Marbella Football Center, el mismo escenario donde arrancó su preparación estival ante el Orlando Pirates.

Serán las dos últimas oportunidades para que Iván Ania termine de perfilar su equipo antes del inicio oficial de la competición. La primera semana liguera arrancará el lunes 10 de agosto, con el debut del Córdoba CF fijado para el domingo 16, cuando visite al Burgos en El Plantío (19.00 horas), en el estreno del conjunto blanquiverde en la temporada 2026-2027 de LaLiga Hypermotion.